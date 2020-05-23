首次花襯衫獻屏東！陳時中穿「木屐」逛墾丁大街　民眾擠爆30分才走完

▲陳時中換上木屐逛墾丁大街。（圖／記者林敬旻攝）

記者嚴云岑／屏東報導

衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中率「防疫四月天」與次長何啟功、薛瑞元同遊墾丁，立委周春米在記者會中，突襲送上他心心念念的木屐，更介紹產地來自屏東縣南州鄉。在群眾慫恿下，陳時中也順應換上，並穿著逛大街。不過，由於現場圍觀民眾過多，短短10分鐘的路，他整整走了30分鐘。

防疫國旅第一站選墾丁，有民眾在下午就到墾丁大街，希望一睹陳時中的身影。原訂8時的記者會，因為交通因素延宕到8時30分開始，有台南家族10餘人組團前來，在等待期間不時呼喊「阿中部長讚讚讚」口號，其後更用歡呼與掌聲迎接。

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▲陳時中舉腳供現場媒體拍攝。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中在致詞時，慣例請疾管署長周志浩介紹團隊，表示5月8日開始防疫新生活後，只要做到維持社交距離、勤洗手，就能維持社區安全。此外，他也提到，首站防疫旅遊選墾丁，是清明連假期間，在墾丁人證多時發細胞簡訊，「結果人走光光」，因此振興旅遊第一站才會選則墾丁，「從這裡出發！」

陳時中另表示，許多國家防疫不成功，是因為政策混亂，加上人民配合度不夠，而台灣人民都很乖，也是讓台灣防疫傲視全球的主因。他也「借用」屏東縣長舉辦台灣燈會時的「我屏東，我驕傲」口號，邀請現場民眾一起喊「我台灣，我驕傲」，希望大家持續配合防疫，未來就可以趴趴走。

▲陳時中大啖墾丁大街生魚片。（圖／記者林敬旻攝）

晚間墾丁行，陳時中與防疫團隊皆穿著「花襯衫」出席。他笑言，這是屏東縣政府準備的禮物，反映了南台灣的熱情。陳時中更加碼透露，先前與總統出訪海島國家，曾穿過「小花」，「這是我第一次穿大花」。

防疫樂活行第一站墾丁大街，在晚間9時30分左右落幕。疾管署發言人莊人祥表示，振興國旅計畫將會持續進行，至於下一站去哪裡？目前還在規劃中。

不過，莊人祥也透露，先前指揮中心舉辦國小學童見面會時，有一名學生邀請陳時中到花蓮玩，「部長有答應，也一直記在心裡」，但應該不會這麼快成行。

▲▼民眾夾道歡迎陳時中，墾丁大街擠滿人潮。（圖／記者林敬旻攝）