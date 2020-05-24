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媒體撲空了！陳時中墾丁行「消失2hrs」在這　超人氣餐廳打卡：歡迎部長

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▲▼陳時中搭高鐵南下。（圖／記者嚴云岑攝）

▲陳時中搭高鐵南下屏東。（圖／記者嚴云岑攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

疫情指揮官陳時中23日率「防疫五月天」南下屏東，展開2天防疫樂活行，吸引外界關注行程。其中，一行人原先似乎預定到東港鎮享用海產晚餐，沒想到媒體卻撲空，讓人對這突然空白的2小時感到困惑，阿中部長到底去哪了。之後就有一間餐廳在臉書貼文，曝光一行人其實不是在餐廳裡吃飯，而是在的地點，以外燴方式好好享用一餐。

據悉，記者行程表上原本預定陳時中23日晚間會到東港阿榮坊用晚餐，但該時間點到了，人卻消失2小時，之後則繼續在墾丁現身，讓不少人相當好奇，到底一群人去哪了呢？看看臉書才知道，原來防疫五月天換了地點，低調享用了一頓沒有媒體、民眾關注的晚膳。

請繼續往下閱讀...

「佳珍海產餐廳」23日晚上7點45分在粉絲專頁發文，文中難掩熱情又興奮的語氣，「『最強業配雙王X黑鮪魚大王』歡迎阿中部長蒞臨屏東，佳珍發哥怎麼熱情款待阿中部長呢？」並透露該黑鮪魚大餐是老闆蕭受發親手準備，「黑鮪魚『Otoro大餐』發哥親自上陣！讓部長忍不住大讚 美味しい（好吃）。」還說這頓晚餐被阿中部長取名為「部長套餐」，歡迎民眾去電預約。

菜色部分，老闆蕭受發準備了金三角生魚片、魚骨髓、麻油黑鮪魚等海鮮大餐。他也在貼文留言處表示「這次幫部長補一下身體，希望疫情早日落幕，讓部長有休息的時間！」網友忍不住紛紛大讚，「這陣子辛苦部長了，需要好好的補一補，加油！部長你辛苦了，感謝你的守護」、「阿中部長真的是最強業配王」、「要好好招待咱們部長喔」、「阿中部長是最夯的行銷部長」、「部長太瘦了。」

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