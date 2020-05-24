陳時中搭高鐵到墾丁　巧遇列車「22字暖心廣播」瞬間開心笑了

記者趙蔡州／綜合報導

疫情指揮官陳時中23日南下墾丁，進行為期2天的防疫樂活行，他下午在搭乘高鐵時接受訪問表示，國內連續41天未出現本土案例，所以社區的情況是安全的，訪問到一半時高鐵更突然廣播，「今日新冠肺炎零確診，台灣高鐵向全台防疫人員致敬」，讓他開心地笑了出來。

▲陳時中搭乘高鐵南下墾丁，巧遇高鐵暖心廣播瞬間笑了。（圖／ETtoday新聞雲）

陳時中下午結束在台北的工作行程後，便帶領防疫團隊到高鐵搭車南下，途中還被民眾認出引發圍觀並請求簽名。他上車後提到高鐵的防疫情況說，看起來人潮漸漸多了，不過每個人都有戴上口罩，高鐵的防疫宣導也做的很好，所以搭乘還是相當安全的，未來開放車上飲食也不反對，不過站票目前仍要慎重考慮。

他指出，台灣已經連續41天未出現本土案例，所以社區的情況是安全的，大家只要持續把個人衛生做好，勤洗手、戴口罩、維持好社交距離，落實防疫生活，一定可以度過這一次的疫情，至於本次在屏東墾丁的行程，他認為墾丁是很棒的景點，希望大家有時間可以來走走，國內旅遊是安全的，旅遊可以開始進行了。

▲陳時中到高鐵搭車時，被民眾認出要簽名。（圖／記者嚴云岑攝）

另外值得一提的是，本次訪問到一半時，高鐵突然廣播消息「今日新冠肺炎零確診，台灣高鐵向全台防疫人員致敬」，讓陳時中開心地笑了。列車長後來也出面透露，廣播是針對國內零確診的例行公式，並非防疫團隊上車刻意廣播的。

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