影／陳時中穿花襯衫逛墾丁大街！帶頭高喊「我台灣、我驕傲」　粉絲吶喊狂歡

記者趙蔡州、嚴云岑／綜合報導

疫情指揮官陳時中23日率領「防疫五月天」，南下墾丁展開為期2天的防疫樂活行，首站來到墾丁與屏東縣長潘孟安一起逛街。陳時中在墾丁媒體聯訪時表示，不包含境外移入，本土已經持續好幾天0個案，「就像期中考，應該是過關了」，也感謝全體民眾的配合，最後還帶頭喊「我台灣、我驕傲」引起民眾歡呼。

▲指揮官陳時中帶頭喊「我台灣、我驕傲」引起民眾歡呼。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中23日晚間8時許抵達墾丁，在接受媒體聯訪時表示，本土已經持續好幾天0個案，可以讓大家正常的過日子了，「現在就像期中考，應該是過關了」。他指出，由於清明節時發布了一個簡訊，對墾丁造成蠻大的經濟影響，所以這一次振興旅遊，才會選擇從墾丁開始。

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陳時中也感謝說，這一次防疫會成功，就是靠大家的全力配合，許多國家防疫不成功，除政府指示不明確，民眾配合力度可能也不夠，但「我們台灣人就是可以」，最後也帶頭高喊「我台灣、我驕傲」，引起現場民眾一起大聲吶喊歡呼。

▲陳時中主持記者會。（圖／記者林敬旻攝）

陳時中23日行程先乘坐高鐵南下高雄，轉搭客運前往屏東東港吃飯，接著到達位於墾丁的飯店check-in。晚間行程則由墾丁派出所啟程，在派出所與縣長潘孟安接受媒體聯訪後，一路逛街走到佳珍生猛海鮮享用晚餐。

陳時中表示，第一站選墾丁是因為清明連假點名墾丁太過壅擠，造成商家收益減低，希望藉自身力量，從台灣最南端示範一下，希望藉此讓國人知道，國內旅遊是安全的，旅遊可以開始進行了，未來也會持續宣導樂活防疫。

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