同婚登記明滿週年　已4021對完成同婚登記...新北占最多

▲第一場世紀平權婚禮於去年5月18日舉辦。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇晏男／台北報導

我國去年5月24日同性結婚登記上路，成為亞洲第一個同性結婚合法化的國家，至今將屆滿一年。內政部23日透露，截至22日止，全國已有4021對新人完成同性結婚登記，其中以新北市815對最多；此外，這一年來我國也有189對異國婚姻。

據內政部統計顯示，截至5月22日止，全國完成同性結婚登記對數共4021對，其中女性2773對（69％），男性1248對（31％）；若按縣市別統計，以新北市815對（20％）最多，其次是台北市633對（16％），而高雄市則以534對（13％）為第三。

內政部表示，針對同婚登記新人的國籍，統計資料顯示，雙方均為國人占95%，共3832對；國人與承認同婚國家的外籍人士結婚占5%，共189對，其中包括17個國家，又以美國80對最多，加拿大21對次之，澳洲17對第三。

內政部表示，從統計資料可以發現一個特別的現象，跨國籍同婚以男性為多數，占跨國籍同婚83％；但若是雙方均為本國人同婚，則以女性為多數，占本國籍同婚72％，而造成如此現象，是否與國內社會對男性同婚的傳統觀念束縛等有關，還有待進一步的觀察與研究。

「國人已逐漸接受同性結婚，展現更加包容多元、尊重與重視平權的社會」。內政部指出，依據行政院性別平等處所做民調，同意同性伴侶應享有合法結婚權利者由107年的37.4％增至今年的52.5％，至於同性伴侶結婚會破壞家庭制度與倫理的看法，不同意者也由107年的38.7％增至今年的51.8％。

對於來自同婚未合法國家的跨國同婚問題，內政部也透露，依涉外民事法律適用法規定，跨國結婚要符合當事人各該本國法，國人與未承認同性婚姻國家的同性伴侶，目前還不能辦理同性結婚登記，這個部分仍有待相關機關努力突破限制，但仍可先向戶政機關申請同性伴侶註記，以保障權益。

內政部強調，去年5月24日同婚上路，讓台灣在性別平等的道路上更往前邁進，展現台灣自由民主，多元包容的社會。政府會持續努力，深化民主價值，讓社會朝向更多元、開放的方向進步。