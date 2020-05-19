陸兩會審《民法典》不談同婚！　人大：繼續維持一夫一妻制

▲眼見民法典修訂在即，大陸同婚聲浪又起，引發討論。（圖／取免費圖庫Pixabay）

記者陳政錄／綜合報導

隨《民法典》將於今年的全國兩會上，提請人大審議，大陸許多支持同婚者都認為這可能是「最接近成功的一次機會」，紛紛向官方提出修法意見，但近日大陸全國人大常委會法工委官員在受訪時明確坦言，將維持「一夫一妻制」，並稱那些同婚的意見，「很多都是有組織的，就是複製貼上。」

據了解，編纂民法典是中共十八屆四中全會提出的立法任務，內容涉及1200多條條文，等於是把大陸過往《民法通則》、《民法總則》、《合同法》、《物權法》等重新理順的大工程，這部法典不只被稱為大陸的社會生活百科全書，也將為民商法重新打下基礎。

▲去年5月立院通過行政院版同婚專法後，「台灣同性可以結婚了」一度成為微博熱門話題，有超過2.9億人參與討論及點閱。（圖／翻攝自微博）

在此之下，針對《民法典》草案，大陸全國人大先後10次向社會公眾徵求意見，截至目前，共有425600多人參與，網友意見總數達到102萬。據《澎湃新聞》報導，有關夫妻共同債務、高空拋物墜物治理、個人信息保護、職場性騷擾、同性婚姻合法化等的修法內容，都是這次的「熱點問題。」

全國人大常委會法工委民法室主任黃薇也坦言，有關同性婚姻合法化的意見，的確也比較多。但她稱，經由法工委分析發現，「這方面意見很多都是有組織的，包括寄來的信封都一樣，內容也一樣，網上意見語言也一樣，就是複製貼上。」

▲大陸全國兩會中的人民代表大會肩負審查和立法的功能。（2019資料照／記者任以芳攝）

黃薇進一步表示，全國人大常委會法工委在首次發言人記者會上已作出回應，將維持一夫一妻（一男一女）婚姻制度。言下之意就是，同性婚姻將不會在這次兩會的《民法典》修訂上，被提出討論。

據了解，大陸人大會議向來具有立法功能，繼去年通過《外商投資法》後，今年預計通過備受關注的《民法典》，因此對於人大法工委的回應，有大陸網友就在社交平台上感嘆，認為今年「又沒望了。」

另在台灣方面，我行政院2019年2月根據釋憲案及公投結果，提出確保同性婚姻之法律草案，命名為《司法院釋字第七四八號解釋施行法》；經三讀通過後，2019年5月22日由總統蔡英文公布，並於同年5月24日生效，規定滿18歲的同性伴侶可成立同性婚姻關係，準用民法規定可繼承財產與收養有血緣的子女。

對此，大陸國台辦發言人曾在當時做出回應稱，「我們注意到了島內的報導，大陸實行的是一男一女結為夫妻的婚姻制度。」

▼去年517台灣同婚專法表決三讀通過時，大批民眾在立法院外歡呼，也感動許多海內外的支持人士。（圖／記者李毓康攝）

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。