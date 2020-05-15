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不到5成民眾接受孩子是同志！同婚通過1週年接受度大調查

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▲▼「同婚一週年，大家接受同志了嗎？」彩虹平權大平台社會態度研究調查公布暨正式立案記者會 彩虹平權大平台執行長呂欣潔 林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「同婚一週年，大家接受同志了嗎？」彩虹平權大平台針對社會態度研究調查。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林育綾／台北報導

彩虹平權大平台（原婚姻平權大平台）今（15）日上午舉行「同婚一週年，大家接受同志了嗎？」記者會，公布民意調查結果，發現在社會接納度方面，民眾對於自己的同事、同學、上司、老師或是醫生甚至親戚是同志，接受度都有超過6成5，但對於自己的小孩是同志，民眾接受度不到5成，可見與同志的親疏遠近關係，仍深深影響民眾的態度。

▲▼同婚通過1週年，接受度大調查。（圖／彩虹平權大平台）

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▲跨國同婚、同志收養小孩，分別有53.8%及56.8％的民眾表示支持，但人工生殖支持度只有42.1%。（圖／彩虹平權大平台）

呂欣潔強調，根據此次調查顯示，有高達92.8%的民眾表示同婚通過後，對個人「沒有造成影響」，再次戳破過去反同勢力的謊言。而針對同婚通過後尚未完成的事項，包括跨國同婚、同志收養小孩，分別有53.8%及56.8％的民眾表示支持，另外針對同志透過人工生殖生育下一代的支持度，只有42.1%，顯見未來在完善同婚專法的工作上，仍需要積極向社會溝通。

▲▼同婚通過1週年，接受度大調查。（圖／彩虹平權大平台）

▲民眾對於自己的同事、同學、上司、老師或是醫生是同志，接受度都有超過6成5。（圖／彩虹平權大平台）

而在社會接納度部分，民眾對於自己的同事、同學、上司、老師或是醫生，甚至親戚是同志，接受度都有超過6成5；但對於自己的小孩是同志，接受度不到5成，可見與同志的親疏遠近關係，仍深深影響民眾的態度。

▲▼同婚通過1週年，接受度大調查。（圖／彩虹平權大平台）

▲對於自己的小孩是同志，接受度不到5成。（圖／彩虹平權大平台）

呂欣潔分享，過去自己投入選舉期間，可以感受到其實多數民眾對於候選人的性傾向並沒有太強烈的意見，此次調查也顯示對於同志政治人物，民眾的接受度有超過6成。值得注意的是，民眾對於自己的小孩在學校學習同志相關課程，接受度高達5成3，尤其30-39歲及40-49歲的年齡層，接受度高達67.6%及55.1%，顯見目前有學齡子女的家長族群，其實對學校教授同志相關的內容，接受度相當高。

▲▼同婚通過1週年，接受度大調查。（圖／彩虹平權大平台）

▲同婚通過1週年，社會對同志的接納度大調查。（圖／彩虹平權大平台）

台大社工系助理教授Ciwang Teyra提到，同性婚姻合法化對多數民眾個人而言沒有影響，真正受影響的就是原來無法結婚、終於可以獲得法律保障的人，但詢問民意同婚對於社會整體的影響，仍有近三成的民眾認為是負面影響，反應出部分民眾的焦慮和擔憂，凸顯出社會結構中仍存在著對同志的刻板印象和污名。

Ciwang Teyra也提到，根據民調顯示，城鄉差距是存在的，在原住民部落更為保守，過去甚至有人宣稱原住民族沒有同志，讓許多原住民同志必須隱藏真實的自己。但是在同婚通過之後，有一些原民同志到戶政事務所登記結婚，是一個讓部落、讓族人認識到同志存在的重要突破。她認為，法律的保障是讓社會大眾在生活中接觸同志的機會，越多的認識就能越理所當然，雖然性別運動已經推動多年，但未來性別平權還是需要更多的參與和倡議。

▲▼「同婚一週年，大家接受同志了嗎？」彩虹平權大平台社會態度研究調查公布暨正式立案記者會 彩虹平權大平台執行長呂欣潔 林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委林昶佐也分享，如選民有因為同婚通過後造成生活受損，願意提供協助，但目前沒有相關陳情。圖／記者屠惠剛攝）

立委林昶佐也分享，一年前他在立法院內積極遊說其他委員投下重要一票，也面臨選民的挑戰。尤其中正萬華選區的選民年齡層很高，身處台北最「老」的選區，他在當時選戰過程中，曾碰到不理性的選民用錯誤的資訊指著他鼻子罵，他反問對方是否同婚之後生活有改變、是否有損害生活？如果有，可以提供選民服務來解決，不過選後到現在，都沒有再接獲陳情，證明對的決定跟資訊可以經得起時間考驗。

林昶佐委員也提到目前倡議平權提到的人工生殖與收養，對很多異性戀家庭來說也是重要的問題，未來也會持續努力促成修法。

而立法委員范雲表示，看到民調結果相當振奮欣慰，民意的傾向也符合國際趨勢，而非許多人擔心的造成社會的動盪或崩潰。另外同志伴侶收養、跨國同婚等政策的民意支持度，也超過6成，這對未來的立法推動相當有幫助，但例如人工生殖議題可能尚未成熟，還有賴更多的社會溝通及倡議。

范雲也說，從民調結果也顯示，其實對同志議題態度較為保守的族群，明顯即是沒有受過性別平等教育的一代，反之35歲以下的民眾對同志的接受度都非常高，作為立委，自己會積極敦促教育部等相關單位，多多利用社會教育和各縣市的家庭教育中心來推廣性別平等教育，讓不同年齡層的民眾都更了解性別平權的重要。

▲▼「同婚一週年，大家接受同志了嗎？」彩虹平權大平台社會態度研究調查公布暨正式立案記者會 彩虹平權大平台執行長呂欣潔 林昶佐。（圖／記者屠惠剛攝）

▲「彩虹平權大平台」前身為婚姻平權大平台，完成階段任務後正式立案。（圖／記者屠惠剛攝）

此次民調，由社團法人台灣彩虹平權大平台協會委託趨勢民調公司執行，調查對象為全台22縣市且年滿18歲的民眾，調查期間為4月29日到5月2日，採用電話調查方式，市話以分層比例隨機抽樣進行；手機依照NCC公布之電信碼（前5碼）再加入尾5碼亂數隨機抽樣進行，有效樣本1,086人，其中市話完成755位、手機完成331位，在95%的信心水準下，抽樣誤差在± 3.0個百分點之內。

而彩虹平權大平台執行長呂欣潔也說明，「彩虹平權大平台」是原婚姻平權大平台，由同志諮詢熱線、同志家庭權益促進會、婦女新知基金會、同志人權法案遊說聯盟及GagaOOLala，在階段性任務完成之後正式立案的團體，本次記者會就是希望透過民調來為組織未來期望「邁向多元共好的台灣」做數據的基礎。

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