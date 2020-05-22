墨西哥海域發生規模6.1地震　深度10公里

▲ 墨西哥規模6.1地震。（圖／翻攝自USGS）
記者詹雅婷／編譯
墨西哥西部海域22日凌晨2時46分（台灣時間下午4時46分）發生規模6.1地震，震央位在下加利福尼亞州南部城市卡波聖盧卡（San Jose del Cabo）東南東海域173公里處，深度10公里。
M6.1 - 173km ESE of San Jose del Cabo, Mexico— World Earthquakes on the Map (@MapQuake) May 22, 2020
Mag: 6.1
Depth: 10km
Date-Time: 2020-05-22 08:46:06 UTChttps://t.co/XUMSx8Gce1#USGS #Earthquake #Mexico pic.twitter.com/joi8aYdp2u
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