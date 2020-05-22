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墨西哥海域發生規模6.1地震　深度10公里

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▲▼ 墨西哥規模6.1地震。（圖／翻攝自USGS）

▲ 墨西哥規模6.1地震。（圖／翻攝自USGS）

記者詹雅婷／編譯

墨西哥西部海域22日凌晨2時46分（台灣時間下午4時46分）發生規模6.1地震，震央位在下加利福尼亞州南部城市卡波聖盧卡（San Jose del Cabo）東南東海域173公里處，深度10公里。

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