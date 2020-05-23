豪大雨轟4縣市！滯留鋒南移北部喘息2天　下週全台有雨連4天

▲今天鋒面南移至巴士海峽，北台灣雨勢趨緩。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

今(23)日鋒面南移至巴士海峽、西南氣流減弱，北部雨勢趨緩，不過南部仍持續發佈豪大雨特報。但下週一(25日)開始鋒面再度北抬，全台有雨，並持續到下週四(28日)，不可輕忽。

中央氣象局預報員李孟軒表示，白天鋒面逐漸南移至巴士海峽，西南氣流減弱，整體降雨有減緩的趨勢；今天南部地區天氣仍不穩定，有陣雨或雷雨，仍有大雨發生的機率，其他地區則有局部的短暫陣雨或雷雨。氣象局針對屏東山區發佈豪雨特報；台南、高雄、屏東、台東大雨特報，民眾要多加注意。

請繼續往下閱讀...

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(23)日白天「滯留鋒」逐漸南移至至巴士海峽，各地仍有局部陣雨或雷雨的機率，高屏發生「劇烈天氣」的機率降低，但離「滯留鋒」較近，仍應注意。各地氣溫因雲多、降雨而稍涼。今日氣溫：北部22至26度、中部22至29度、南部23至30度、東部23至28度。

▲衛星雲圖。

最新模式模擬顯示，明(24)日至下週一(25日)，「滯留鋒」在巴士海峽徘徊，天氣出現空檔，各地雲多偶見陽光、白天氣溫升，但午後仍有局部陣雨或雷雨的機率，屏東、恆春半島離「滯留鋒」較近，仍應注意。下週一下半天「滯留鋒」又緩慢向北移動，降雨範圍由南逐漸向北擴展。下週二、三(26、27日)「滯留鋒」再度回到台灣，各地皆有陣雨或雷雨；大氣不穩定，應持續注意「劇烈天氣」及「致災性」降雨發生的機率。

最新模式模擬顯示，下週四(28日)「滯留鋒」南移巴士海峽，下週五(29日)又北返，但模擬「滯留鋒」的結構較弱。由於屬期末的模式模擬，「不確定性」高，模式還會繼續調整，應持續觀察。