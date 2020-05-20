預報本週連三天豪雨　雲林縣備抽水設備嚴陣以待

▲雲林縣長張麗善為了解移動式抽水機佈設狀況，至水林牛挑灣大排防潮閘門勘查。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為因應梅雨鋒面慎防短時間強降雨，縣府及鄉鎮市公所佈設移動式抽水機，雲林縣長張麗善至牛挑灣大排防潮閘門勘查移動式抽水機佈設狀況，縣府並持續規劃建置多處抽水機平台，加強抽水機吊運時效。

19日梅雨鋒面強降雨，麥寮鄉、台西鄉累積降雨量 200mm 以上，雲林縣長張麗善為了解移動式抽水機設置交通安全情形，至牛挑灣大排防潮閘門勘查移動式抽水機佈設狀況，藉由事前埋設抽水管，可提前佈設抽水機，避免影響防汛道路搶險通行，且可增加吊運時效，避免臨時吊運急迫性，及遇大雨時吊卡車無法進入佈設場所。

張麗善亦前往口湖鄉烏麻園中排抽水站勘查，過去烏麻園中排已設有抽排能量 3.2cms的蚵寮抽水站一座，然無法真正解決內水排放問題，經立法委員張嘉郡協助縣府爭取1億多元經費，在烏麻園中排出口處增設烏麻園中排抽水站。

新增設的烏麻園中排(A2)抽水站抽水能量可達9cms(約每秒抽水9噸)，有助於改善颱風豪雨時烏麻園中排出口閘門關閉後，內水無法宣洩造成的嚴重淹水問題，雲林縣長張麗善指出，今日抽水站驗收後，剛好可藉這波梅雨，觀察它是否發揮功能。

雲林縣長張麗善表示，今日會勘也希望聽取地方意見，在抽水站排水量加大後，周邊滯洪池、地下箱涵能否發揮功能、是否有需要改進檢討的地方等，感謝地方議員們給予寶貴建議，縣府會加強跨局處聯繫，未來也會做通盤檢討，努力將治水做到最好、最完善。

▲雲林縣長張麗善至口湖鄉烏麻園中排抽水站勘查，烏麻園中排出口處增設烏麻園中排抽水站抽水能量可達9cms(約每秒抽水9噸)。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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