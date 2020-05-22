民進黨雲林黨部主委改選　3人競逐就是「影武者之戰」

▲民進黨雲林縣縣黨部主委改選將於24日舉行，雲林縣黨部呼籲黨員踴躍前往投票，投票當天務必遵守戴口罩、保持安全社交距離等防疫措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨縣市黨公職、雲林縣縣黨部主委改選將於24日舉行，雲林縣縣黨部主委參選人共3人，分別是曾任全國黨代表的林富田、前斗六市黨部主委江宗保，及曾參選雲林縣議員的吳爾夫，3位參選人宛如鴨子划水，表面和平競選但私下拜票把握最後時間，積極爭取黨員支持。

民進黨雲林縣黨部主委選舉，有國際文教有限公司董事長吳爾夫、前斗六市民代表江宗保、台灣綠能協會常務理事林富田等三人登記角逐，實力相當競爭激烈，外界視為立委蘇治芬、李進勇正直辦公室、立委劉建國好央甲團隊散大系統之爭。

參選黨部主委的江宗保為立委劉建國立委劉建國秘書，劉建國的「好央甲團隊」系統黨公職全力動員輔選，江宗保現為雲林縣黨部執委，曾任斗六市民代表、民進黨雲林縣斗六市黨部主委、民進黨全國黨代表。

林富田目前擔任台灣綠能協會常務理事，曾任民進黨全國黨代表、雲林縣黨部組訓組長，在雲林縣綠營屬於立委蘇治芬系統，登記參選縣黨部主委後，由前雲林縣議員、麥寮鄉長許忠富積極輔選，實力堅強。

吳爾夫2007年自澳洲取得學位返國定居雲林，目前為國際文教有限公司董事長，曾任民進黨中央黨部青年委員、雲林縣黨部青年組長，2007年自澳洲取得學位，2014年參選雲林縣虎尾區縣議員落選，加入前雲林縣長李進勇所成立的「正直辦公室」團隊，持續服務雲林鄉親。

三人在伯仲之間誰能出線已進入倒數時刻仍呈現膠著，民進黨雲林縣公職民代分析，立委蘇治芬未表態支持對象，也沒介入操盤，李進勇擔任中選會主委後，也沒再參與'黨政運作，最後關鍵誰能獲得立委蘇治芬、劉建國兩人及系統支持，出線的機率較濃厚

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜指出，雲林縣目前有3354名黨員，周日將於斗六市、斗南鎮、西螺鎮、虎尾鎮2處、北港鎮2處及台西鄉設置8個投開票所，進行改選投開票作業，每個投開票所設有體溫量測站把關投票黨員體溫，選務人員也會要求黨員須戴口罩，並保持安全社交距離。



► 欸~妳過來一下！妳過來一下



►「即日起，我退出老化黨。」





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