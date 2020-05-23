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陳其邁夜奔高雄勘災！緊盯故鄉畫面曝...網淚讚：真正的市長回來了！

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▲陳其邁夜奔台南、高雄勘災。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁視察高雄大寮區的拷潭及林園排水。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者曾羿翔／綜合報導

強烈雨彈襲南台灣，高雄22日多處地方出現淹水情形，行政院副院長陳其邁晚間9點半趕回高雄勘災，並透過臉書PO文表示，他來到典寶溪排水視察D區滯洪池工程。照片與貼文一出，讓許多邁粉感動回應。據了解，陳其邁到高雄前先抵達台南，以瞭解去年淹水災情嚴重的善化區茄拔排水。

陳其邁深夜11點在臉書上表示，中央在2018年全額補助8500萬元，已在去年10月中旬完工啟用，最大蓄洪量可達25萬噸，並已有效調控典寶溪主幹線洪峰水位，改善下游各支線排洪困難問題，以及橋頭芋寮里和梓官中崙等里的淹水問題。

貼文還提到，陳其邁10點半到大寮區的拷潭及林園排水，目前也正辦理前瞻基礎計畫，包含左右護岸整治工程，總經費7.9億元，將可有效改善大寮地區的淹水問題。

▲陳其邁夜奔台南、高雄勘災。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁先抵台南，以瞭解去年淹水災情嚴重的善化區茄拔排水情況。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

貼文與照片一曝光，引起網友熱烈討論，許多人就淚讚留言，「謝謝陳市長總是這麼關心我們高雄」、「邁邁辛苦了，心繫故鄉就是高雄」、「謝謝真高雄市長」、「真高雄市長...」、「真正的高雄市長終於回來了」、「邁邁我們想你了」。

▲陳其邁夜奔台南、高雄勘災。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

▲陳其邁視察高雄大寮區的拷潭及林園排水。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

陳其邁在貼文中還說，他看到雷達圖上代表強降雨的大紅色區塊，不斷往台南、高雄移入，不少鄉親、農漁民也告訴他災情及農作物受損情形，因此傍晚會議一結束，他就趕到台南、高雄。據了解，陳其邁到高雄前先在8點抵達台南，以瞭解去年淹水災情嚴重的善化區茄拔排水。

大雨強襲南台灣，高雄市政府晚間宣布，茂林區、桃源區、那瑪夏區共3區23日確定停班停課，剩餘區域則正常上班課。

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