已婚房東「無套強撲」女房客…喊：當我女友2個月免租！再掏1萬現金　她崩潰

▲台南一名女房客慘遭房東性侵，最後在男友陪同下報警處理。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／台南報導

台南一名已婚魏姓房東認為女房客小琳（化名）「長得像前女友」，向小琳表示，若答應當他女朋友，可以免租2個月，他還會再給對方1萬元現金，未料，他遭小琳拒絕後，竟霸王硬上弓性侵得逞。一審法院將魏男判刑3年6月，案經上訴，台南高分院改判2年6月，可上訴。

判決指出，已婚魏姓房東2018年12月25日上午先將監視器關閉，又以小琳開刀後需要調養為由，帶著電鍋和肉品到小琳房間燉煮，期間他向小琳表示，「妳很像我的前女友」，詢問對方是否願意當他女友，若願意的話還可以免2個月房租，他還會另外給小琳1萬元現金。

小琳見狀嚇壞，當場拒絕魏男，沒想到卻遭對方強抱、強吻，她奮力將魏男推開。魏男離開後，小琳這才看到留在桌上的1萬元現金，趕緊打電話要歸還這筆款項。不料，魏男見有機可乘，竟然又偷偷關掉監視器，再到小琳房間說，「希望妳做我回憶女友」，遭拒後竟將小琳壓制在床上扒光衣褲，無套性侵得逞。不甘受辱的小琳將此事告訴男友，一同赴警局報案。

此事曝光後，魏男與妻子離婚。台南地方法院勘驗各項事證後，審酌魏男事後坦承犯行，已與小琳以100萬元的金額和解，依強制猥褻、強制性交等罪將他判應執行有期徒刑3年6月；案經上訴，台南高分院改依強制性交罪，判他有期徒刑2年6月，全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密！

買了很多票券擔心過期不能使用？趕快整理來這邊兌換東森幣，讓你的過期票復活購買其他商品

【更多新聞】

老公跟小三「電梯瘋狂激吻」！由外喇到內…正宮崩潰：家裡還有用過保險套



79歲健身教練拐23歲妹鏡前全裸！開「12星座男女姿勢圖」：男友跟妳舒服嗎



21歲國道警遭「時速破百0煞車」撞死！媽見這幕緊抱哭喊：哥哥啊…他下場曝光