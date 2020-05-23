　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

已婚房東「無套強撲」女房客…喊：當我女友2個月免租！再掏1萬現金　她崩潰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼示意圖,性侵,絕望,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,虐童,虐待,社會。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲台南一名女房客慘遭房東性侵，最後在男友陪同下報警處理。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者戴若涵／台南報導

台南一名已婚魏姓房東認為女房客小琳（化名）「長得像前女友」，向小琳表示，若答應當他女朋友，可以免租2個月，他還會再給對方1萬元現金，未料，他遭小琳拒絕後，竟霸王硬上弓性侵得逞。一審法院將魏男判刑3年6月，案經上訴，台南高分院改判2年6月，可上訴。

判決指出，已婚魏姓房東2018年12月25日上午先將監視器關閉，又以小琳開刀後需要調養為由，帶著電鍋和肉品到小琳房間燉煮，期間他向小琳表示，「妳很像我的前女友」，詢問對方是否願意當他女友，若願意的話還可以免2個月房租，他還會另外給小琳1萬元現金。

小琳見狀嚇壞，當場拒絕魏男，沒想到卻遭對方強抱、強吻，她奮力將魏男推開。魏男離開後，小琳這才看到留在桌上的1萬元現金，趕緊打電話要歸還這筆款項。不料，魏男見有機可乘，竟然又偷偷關掉監視器，再到小琳房間說，「希望妳做我回憶女友」，遭拒後竟將小琳壓制在床上扒光衣褲，無套性侵得逞。不甘受辱的小琳將此事告訴男友，一同赴警局報案。

此事曝光後，魏男與妻子離婚。台南地方法院勘驗各項事證後，審酌魏男事後坦承犯行，已與小琳以100萬元的金額和解，依強制猥褻、強制性交等罪將他判應執行有期徒刑3年6月；案經上訴，台南高分院改依強制性交罪，判他有期徒刑2年6月，全案仍可上訴。

發現年輕的小祕密！

買了很多票券擔心過期不能使用？趕快整理來這邊兌換東森幣，讓你的過期票復活購買其他商品

【更多新聞】

老公跟小三「電梯瘋狂激吻」！由外喇到內…正宮崩潰：家裡還有用過保險套

79歲健身教練拐23歲妹鏡前全裸！開「12星座男女姿勢圖」：男友跟妳舒服嗎

21歲國道警遭「時速破百0煞車」撞死！媽見這幕緊抱哭喊：哥哥啊…他下場曝光

ET快訊
獨／新北鬧區驚見「燃料棒」　幅射超標高達3000微西弗
羅志祥7000字懺悔催情成功？周揚青爆悄刪「不復合留言」　網
畫面曝！碩士生偷拍她裙底　美女教師怒轉頭：你惹錯人了
大學生也能拿紓困金！教育部擬計畫補助
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／新北市鬧區資源回收廠驚見「燃料棒」　幅射達3千微西弗！警消急拉封鎖線

筆錄栽贓造假！法官怒打臉調查局：記載內容不實 高議員賄選無罪

姐弟離開酒店上小黃...5煞埋伏拖下車　持金爐猛k弟「背部開花」

親情破裂！兒子睡覺前把大門鎖換了…爸爸有家歸不得含淚提告

2度性侵親生女兒...還逼她用嘴！鬼父「被判9年半」提上訴　月初死在醫院

監視畫面曝／碩士生偷拍她裙底風光　美女教師轉頭逮人：你惹錯人了

已婚房東「無套強撲」女房客…喊：當我女友2個月免租！再掏1萬現金　她崩潰

2020環南化水庫自行車百公里挑戰賽　發生追撞3人受傷送醫

高雄清潔隊員「上班喝飲料、買衣服」　同事不爽！跟拍1個月…下場曝

25歲正妹賣淫藏豪宅社區　全套最低價2500！老司機犯眾怒鄰報警抄了

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

下麵沒2分鐘就軟、我沒偷吃喔 諧音太鬧！是吃火鍋還是罵人？

睡覺也能減肥？5種方法睡好覺 千萬別報復性熬夜、睡前飲酒！

騎士轉彎摔車「重機突自動駕駛」 行駛1分鐘才停！網笑：被車拋棄

口罩國家隊女員工偷1萬4千片！一箱一箱扛走轉賣爽賺3萬下場慘

乩童安慰車禍女童...不忍心落淚 土地公上身保證：妹妹也會出院

獨／新北市鬧區資源回收廠驚見「燃料棒」　幅射達3千微西弗！警消急拉封鎖線

筆錄栽贓造假！法官怒打臉調查局：記載內容不實 高議員賄選無罪

姐弟離開酒店上小黃...5煞埋伏拖下車　持金爐猛k弟「背部開花」

親情破裂！兒子睡覺前把大門鎖換了…爸爸有家歸不得含淚提告

2度性侵親生女兒...還逼她用嘴！鬼父「被判9年半」提上訴　月初死在醫院

監視畫面曝／碩士生偷拍她裙底風光　美女教師轉頭逮人：你惹錯人了

已婚房東「無套強撲」女房客…喊：當我女友2個月免租！再掏1萬現金　她崩潰

2020環南化水庫自行車百公里挑戰賽　發生追撞3人受傷送醫

高雄清潔隊員「上班喝飲料、買衣服」　同事不爽！跟拍1個月…下場曝

25歲正妹賣淫藏豪宅社區　全套最低價2500！老司機犯眾怒鄰報警抄了

11個懷孕徵兆，妳中了嗎？

露天座位超放鬆！南投新開唯美咖啡廳　乳酪藍莓水果塔太罪惡

什麼？入境不用14天隔離　大聯盟最新草案讓國際球員困惑

LIVE／防疫五月天今南下遊墾丁　指揮中心13:00說明

桃市府辦「羅馬競技生死鬥」鄭文燦遭疑：沒教皇允許還敢辦？　陳奕凱255字回應

運動員收入排行　大坂直美年收3740萬美元居女選手之冠

他和男友相愛30年「勇敢向前妻兒子出櫃」　#TaiwanCanLove全球看得到

台中最美庭園餐廳！猶如置身森林裡的用餐環境　2人就可吃無菜單料理

中職／羅力出場就是穩　美媒盛讚「中職克蕭」

獨／新北市鬧區資源回收廠驚見「燃料棒」　幅射達3千微西弗！警消急拉封鎖線

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

社會熱門新聞

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

KTV驚見「包廂四腳獸」！44秒影LINE瘋傳

Gogoro設計總監偷吃人妻…還要綠帽夫賠償百萬

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

員警「專車載往古蹟」...他脫光成浮屍

基女童「夢遊離家」　父一醒來嚇慘

台南蘇大媽挨打了！壯男左勾拳重捶讓她倒退3步

男大生涉偷拍女老師裙底風光被逮

台南3樓高路樹壓死女騎士　二哥嘆：4年走4人一切都是命

不爽換鎖沒先說　父怒告親兒求償

假警察伸舌進女移工口腔做酒測

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

高雄沿海路淹成河　人車無奈涉險回家

砂石車剎不住斷兩半　變折甘蔗

更多熱門

相關新聞

一張絕美罰單爆紅　台南帥警長相曝

一張絕美罰單爆紅　台南帥警長相曝

這罰單的字未免也太美了吧！一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼出一張罰單，上頭員警的字卻美的讓網友們驚嘆。對此，也有網友貼出帥警的照片，更是讓不少女網友暴動直呼，「很可以」。

台南裸男溺死警車專車載惹議

台南裸男溺死警車專車載惹議

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

陳其邁深夜直奔台南、高雄勘災　呼籲民眾嚴防大雨、土石流

陳其邁深夜直奔台南、高雄勘災　呼籲民眾嚴防大雨、土石流

台南市先進運輸系統新選項

台南市先進運輸系統新選項

關鍵字：

房東監視器台南女友

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 停班停課 王令麟 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 劉真 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

KTV驚見「包廂四腳獸」！44秒影LINE瘋傳

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

陳其邁奔高雄勘災！網讚：真市長回來了

雲林3兄弟搶工程　派小弟、熱褲妹1天4次給車撞

Gogoro設計總監偷吃人妻…還要綠帽夫賠償百萬

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

起床「只有她聞到香味」男星曝隱藏涵義

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

學生北捷「自動間隔」　網感動推爆

上傳2分鐘「狂吸4萬點閱」！鋼琴YouTuber紅炸

留言「我來自台灣」！Alan Walker回覆了

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

24歲女星瞞家人上19禁節目　爸怒了

曾之喬爆有孕了！華研正式回應　

更多

最夯影音

更多
穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...

穿婚紗、神力女超人裝上健身房 「裙子一放」隔壁歐巴笑到崩潰...
送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

送老婦上樓！救護車違停遭檢舉　警依法拖吊...業者：出事誰負責？

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

7m世界級巨蟒見鏡頭好奇吐信　他近距離拍攝...蛇蛇下秒轉頭走

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

希澈「36歲超強顏值」挑戰連換6髮型　雙馬尾、春麗頭全HOLD住！美翻了～

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

鄧紫棋隔離期間模樣曝光　自爆以前減肥方法...人生都變了！！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面