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高雄統計119處積水淹水！　韓國瑜：不到一天水就退光了

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▲高雄市長韓國瑜 。（圖／高雄市府提供）

▲高雄市長韓國瑜主持豪雨應變中心第4次工作會議 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

致災性豪雨猛襲台灣，由於高雄市各區紛紛傳出災情，高雄市政府災害應變中心22提升為一級開設，並於23日召開「0519豪雨應變中心第4次工作會議」，經過統計，此次豪雨造成高雄119個積淹水點，目前已經全數退水完畢，對於鹽埕區七賢路淹水嚴重，水利局也給了解釋。

▲▼高雄市鹽埕區彩券行積水。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市鹽埕區淹水嚴重。（圖／記者吳奕靖攝）


這次豪雨來襲，高雄各區幾乎都有出現積淹水狀況，尤其是鹽埕區七賢三路狀況嚴重，一度水深及膝，居民苦不堪言，疑惑之前從沒這麼嚴重，為何這次水都排不出去，高雄市議員簡煥宗更指出，是因為抽水機故障，才導致鹽埕區大淹水。

▲高雄七賢路淹水狀況 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲高雄市鹽埕區淹水嚴重。（圖／記者吳奕靖攝）

對此，水利局於「0519豪雨應變中心第4次工作會議」會後記者會中也解釋，七賢抽水站的抽水機因吸到異物導致葉片脫落，經查發電機電流正常，但沒有水流出去，昨晚已經修復，為了快速排水，已經在旁邊增加了10台移動式抽水機，又於愛河沿岸多增加2部臨時抽水站。

韓國瑜更指出，治本之道是要再增設一個抽水站，但預計要花一年時間，已經向當地居民承諾會籌組經費，每次天災都是累積寶貴經驗。韓國瑜也提到，高雄市府是很實在的提報，提報的119個淹水點，不到一天水就退光了，市府一年多來默默地來做，畢竟治水是良心事業。

水利局長李戎威強調，236處有安全顧慮的雨水下水道箱涵破損，從去年開始修復，今年五月已經補強完畢，今年度也會陸續針對下一階段破損較小的900多處箱涵進行修繕，統計大小破損約有1萬500處，依照優先次序及嚴重程度持續修補完成。

時間對我們來說完全沒用！

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