「鑽車縫」趕送餐撞倒女學生肇逃！外送員到案說明了

▲外送員撞擊女學生後，直接騎車逃逸。（圖／東森新聞，下同）



記者邱茀濱、陳以昇／新北報導

新北市淡水一名女學生昨（18）日傍晚搭校車回家時，才剛下車就被後方騎機車的外送員撞倒，造成她膝蓋受傷。誇張的是，外送員為了趕送餐，不但沒有下車查看，還直接騎走逃逸，家長氣炸揚言提告。外送員到案後聲稱，當下看女學生沒有大礙，才會急著離開，並表示會盡力向家屬道歉。

新北市14歲邱姓女學生18日下午5時許搭著校車回家，當車停在淡水區新春路上的摩天31社區門口時，沒想到才剛步出車外，就被一名鑽車縫要通過的Uber Eats外送員，騎機車從後方撞上。

事後，邱姓女學生膝蓋受傷，當場倒地，手機還因此摔壞，而肇事的外送員不但沒有停下查看，還直接逃逸。女學生母親得知後，立刻請校方調出校車行車記錄器，並將影片貼到臉書不公開社團「細說淡水」，希望有目擊的網友提供車號，並報警要揪出肇逃外送員。

警方獲報後，馬上調閱路口監視器，並鎖定72年次的唐姓外送員，通知他到案。據《東森新聞》報導，唐姓外送員到案時非常後悔表示，撞擊當下他有站起來，但看到女學生沒有大礙，加上為了趕時間送餐，所以才沒有下車查看。唐男強調，會盡力向家屬致歉。

►韓妞最愛綠茶籽精華液！特價668快來搶～

►二手票券豐富你的生活