陳其邁深夜直奔台南、高雄勘災　呼籲民眾嚴防大雨、土石流





▲陳其邁深夜直奔台南、高雄勘災。（圖／翻攝自陳其邁臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

暴雨席捲全台，行政院副院長陳其邁22日傍晚直奔台南、高雄勘災，直到深夜還沒結束行程。他透過臉書呼籲民眾，要嚴防大雨和土石流。

陳其邁表示，這兩天受到西南氣流伴隨滯留鋒面影響，對南部地區造成積淹水災情。蘇貞昌院長及行政院，緊盯豪雨災情，嚴陣以待，「看到雷達圖上代表強降雨的大紅色區塊不斷往台南、高雄移入，不少鄉親、農漁民告訴我災情及農作物受損情形。傍晚會議一結束，就趕到台南、高雄。一路大雨一直落，真的令人擔心。」

陳其邁說，晚上8點抵達台南，瞭解去年淹水災情嚴重的善化區茄拔排水。去年7月下來聽完六河局簡報後，隨即允諾從前瞻基礎建設補助4500萬元，改善善化區茄拔聚落每逢颱風豪雨常有的區域性淹水情形。在市長黃偉哲、台南市政府團隊及河川局的努力下，已在這次豪雨發揮相當整治成效，沒有造成淹水情形。

陳其邁提到，接著趕回今天雨勢較大的高雄，晚上9點半，抵達典寶溪排水視察D區滯洪池工程。中央在2018年全額補助8500萬元，已在去年10月中旬完工啟用，最大蓄洪量可達25萬噸，並已有效調控典寶溪主幹線洪峰水位，改善下游各支線排洪困難問題，以及橋頭芋寮里和梓官中崙等里的淹水問題。

陳其邁指出，在立委邱志偉持續向中央爭取下，行政院也已經核定第二期工程經費7000萬元，完工後可再增加25萬噸蓄洪空間，持續改善橋頭及梓官典寶溪下游一帶淹水問題。10點半到大寮區的拷潭及林園排水，目前也正辦理前瞻基礎計畫，包含左右護岸整治工程，總經費7.9億元，將可有效改善大寮地區的淹水問題。

陳其邁呼籲，提醒大家多留意報中央氣象局發布的警特報，注意雨勢；山區則請注意坍方、落石及土石流，安全至上。