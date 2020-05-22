台南市先進運輸系統新選項　「自動駕駛捷運系統」　

▲「自動駕駛捷運系統」是國際上最先進的技術，施工期短、造價成本低，已列入交通局推動捷運建設評估項目。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市先進運輸系統第一期藍線已進入綜合規劃階段，市長黃偉哲指示交通局審慎評估捷運系統型式，要參酌世界上各種捷運系統，選擇最適合台南市都市發展的系統，交通局長王銘德表示，「自動駕駛捷運系統」是國際上最先進的技術，施工期短、造價成本低，已列入評估規劃內，預計6月底前完成系統型式確定。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲指示交通局規劃捷運作業務必審慎，藉由引進新穎、舒適、安全、便捷的先進運輸系統，滿足市民及遊客的旅運需求，提升台南市公共運輸服務品質、效率。外界及市民一直關心台南市捷運要採用何種系統型式，因為一旦系統型式擇定後也決定都市未來公共運輸服務與發展，目前國內外較常見的中運量輕軌或單軌系統，均有其功能特性與環境適用上的限制，且國外已有單軌拆除轉換其他系統之案例，考量台南市的運輸需求與都市發展，前述2種系統並非台南市的唯二選擇。

王銘德說，近幾年隨著智慧資通訊科技、無人載具技術的發展，美、澳等先進國家均已著手推動將自駕技術應用於捷運系統之建置，而自駕技術亦為國家經濟發展重要政策，所以台南市藉此契機委託專業團隊審慎評估，並蒐集專家學者意見，歸納出自動駕駛捷運系統是國際上新型態運輸系統趨勢，其優勢為運用智慧科技無人自動駕駛、免鋪設軌道、維修機廠所需腹地較小，且系統高CP值（造價約為單軌系統一半），自設計至完工約4年，系統營運具綠能、低噪音特性，確實是台南市推動捷運建設的新選擇。

交通局長王銘德表示，有鑑於自動駕駛在國際上的發展趨勢，而且符合國家發展自動駕駛技術及國車國造政策，從自駕車認證、智慧系統研發到機電系統、車體打造等，可以成為台南先進的產業鏈聚落，並協助培育在地人材及帶動相關週邊產業發展，因此將自動駕駛捷運列入台南市先進運輸系統型式的評估規劃內，期望能為台南公共運輸發展開啟新局。

近期綜合規劃顧問公司將完成系統型式選擇的評估報告，預計於6月底前由交通局向市長黃偉哲報告後，即可確定台南先進運輸系統路網將採用的系統型式。

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