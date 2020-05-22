快訊／高雄市政府宣布：3區域23日停班停課

記者柯沛辰、洪正達／高雄報導

高雄市政府宣布，考量山區降雨達停班停課標準，茂林區、桃源區、那瑪夏區23日確定停止上班上課，但其餘區域未達標準，23日照常上班上課。

市府表示，受滯留鋒面及西南氣流影響，高雄市茂林區、桃源區及那瑪夏區，因豪雨且有土石流達紅色警戒，有致災可能，因此23日停止上班上課，但其餘地區未達標準，照常上班上課。

根據氣象局資料，高雄市22日晚間9點30分已達37條土石流黃色警戒、57條紅色警戒，加上雨量已經達標，市府延續前一天決定，宣布3區域停班停課

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