人民幣兌美在岸價跌破7.14　創7個月新低

▲人民幣兌美元匯率持續走貶，另目前兌台幣約為1：4.23。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

正值大陸全國人大、政協兩會召開，並公布今年政府工作報告之際，受國際經貿局勢嚴峻、美元指數走高等因素影響，截至16時30分收盤，人民幣兌美元匯率在岸價報7.1416，較前日收盤價下跌超過400個基點，創下2019年10月以來的新低。

相比前一交易日，人民幣在岸價對美元即期匯率，官方收盤價報7.0998，夜盤收報7.1166；離岸價方面，5月22日從7.1339開盤後，亦連續跌破7.14、7.15和7.16關口，最低報7.1630。

▲疫情和國際局勢，以及中國相對寬鬆的貨幣政策取向，影響人民幣匯率下滑。（圖／CFP）

美元指數方面，22日報99.832，漲幅0.43%。按照大陸外匯交易中心今天上午公布數據顯示，22日人民幣兌美元中間價報7.0939，較前一交易日調貶71個基點。

根據今天中共全國人大開幕式上，發布的政府工作報告內容，強調「要保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定」，另保持外匯儲備規模合理適度，做好金融穩定和風險處置工作,，守住不發生系統性風險的底線。

貨幣政策上，報告首次提出，要「創新直達實體經濟的貨幣政策工具」，並提出務必推動企業便利獲得貸款，推動利率持續下行。顯示「對貨幣政策寬鬆的要求明顯加強。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼大陸國務院總理李克強發表2020年政府工作報告。（圖／翻攝自CCTV）