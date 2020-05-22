李克強未提「九二共識」　陸委會用蔡版「八字箴言」回應！

▲陸委會主委陳明通21日赴立法院，就「兩岸關係新展望」做專題報告並答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

大陸國務院總理李克強政府工作報告時，對涉台議題表明「反對台獨、促進統一」。對此，陸委會下午做出回應，表示政府的兩岸政策立場明確一貫，依照中華民國憲法、兩岸人民關係條例，處理兩岸事務，並呼籲對岸應在蔡總統提出的「和平、對等、民主、對話」基礎上，良性互動、化解分歧。

陸委會表示，對於中共「政府工作報告」提出既定涉台主張，我方立場明確一貫，並致力維護台海和平穩定現狀。聲明強調，中華民國是主權完整的國家，台灣人民堅定拒絕矮化台灣、破壞台海現狀的「一國兩制」，這是我們的原則與底線。

▲ 2020中共第十三屆全國人大三次會議今日上午在北京開幕。（圖／翻攝：CCTV Video News Agency）

陸委會重申，兩岸關係雙方均有責任，呼籲對岸應在蔡總統提出的「和平、對等、民主、對話」的基礎上，良性互動、化解分歧。

按照李克強說法，在對台工作上，要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制「台獨」分裂行徑。完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同「反對台獨、促進統一。」

值得注意的是，這是自2014年以來，中共中央在人大開幕式發表政府工作報告上，首次在對台內容中未提到「九二共識」，另由於今年人大還將審議「港區國安法」，因此外界普遍認為，今年中共在涉台、港、澳事務上，將把解決香港問題放在首位，因而淡化對台工作內容。

至於「九二共識」論述，陸委會主委陳明通在昨日赴立法院備詢前受訪曾說，「歷史已經翻過一頁，不用重複。」另對於大陸國台辦仍強調「一中原則」、「九二共識」、「一國兩制」，陸委會認為，對岸所謂的一中原則和一國兩制底下，並沒有中華民國的生存空間，受到台灣多數民意反對；至於陸方若繼續堅持九二共識，陳明通回應，「那等他們跟上來。」

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