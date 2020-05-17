豪儲51萬換21次壞壞！才用2次就「肛門開刀」崩潰　剩48萬全被她拿去養牛郎

▲男子儲值51萬性交易預付金，但用了兩次就因為肛門長瘻管開刀不能行房，導致剩下48萬元無法拿回，因此怒告對方詐欺。（示意圖／取自Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

方姓女子從事性交易工作，卻被熟客指控，謊稱要還就學貸款以及父親罹癌需要醫藥費等理由，從熟客身上借了近49萬元，但經調查，發現她竟將多數錢花在其牛郎男友身上，讓熟客氣得提告。不過，法官審理後發現，這筆款項是性交易的預付款，且雙方也合意由方女肉體償還債務，但僅因熟客肛門開刀不能行房，才想討回款項，法官因此判方女無罪。

判決書指出，男子阿宏（化名）透過微信認識假冒成張姓女子的方女，2018年1月11日2人第一次以8000元進行性交易後，方女便向他稱經濟有困難，才下海籌錢，讓阿宏一聽瞬間起了憐憫之心，於是答應借錢，還霸氣的說，「有什麼困難要馬上跟我說。」而此後便約定由阿宏先給性交易預付金，再由方女肉身償還。

自此之後，阿宏光是第一個月就給了方女3萬8千元預付款，到最後一共付了51萬3千元，但卻僅以2次性交易抵掉了2萬6千元，剩下的48萬7千元因阿宏不幸肛門長了瘻管，醫師交代不能嘿咻，一直無法抵用。

方女在得知情況後，不斷安慰阿宏，「這樣一共XX次快樂的約會我一定等到寶痊癒可以愛愛」，但卻又一邊裝可憐，騙阿宏付錢。阿宏事後起了疑心，擔心遭到仙人跳，於是用電話錄音存證，並約出方女想讓對方寫借據。

被阿宏這樣的舉動嚇傻的方女，只好招認自己身分，坦承自己不姓張，但因不想讓家人知道自己從事性交易，也不想讓人知道自己與阿宏的關係，因此抗拒留下白紙黑字，但阿宏認為這樣對自己沒有保障，因此不肯放軟，逼得方女只好故意寫錯身分證字號。

阿宏事後發現方女造假，於是逼問其金錢去向，才發現，原來方女把大部分的錢花在牛郎店供養其牛郎男友，而花在父親身上的醫藥費才不到8千元，阿宏因此驚覺自己被騙，氣得怒告方女詐欺。

法院在審理時發現，此案件是雙方達成協議，由阿宏付預付金，而方女以肉身償還，而此約定也有2人的對話內容佐證，因此不構成用詐術使人陷於錯誤，只是最後因阿宏自己屁股該刀不能行房，他才決定「借錢還錢比較單純」，於是將預付金改為借款。

不過，阿宏事後指控，方女無故將他加入黑名單，讓他聯繫不到人。對此，法院查出，是因阿宏向其表示，「原本打算7月報警不再拖了」，讓方女不知如何是好，才將阿宏拉黑，而法官審理後也判方女無罪。

案經上訴二審，但法官認為，雙方事後達成和解，且方女也依約每月償還1萬5千元，目前已還了4萬5千元等，難以認定方女有詐欺意圖，因此駁回上訴。全案確定。

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