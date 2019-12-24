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沙烏地「閉門審判」哈紹吉案…高官全無罪　UN調查員：簡直是嘲弄

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▲▼遇害的沙國記者哈紹吉生前最後音檔曝光。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈紹吉去年10月遭分屍殺害。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

沙烏地阿拉伯記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）2018年10月在沙國駐土耳其大使館內遭殺害，而沙烏地檢方宣布，全案11名被告共有5人判死刑、3人面臨監禁、另外2名涉案高官則無罪釋放。無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）痛批．這樣的結果結果簡直是「踐踏」司法，閉門判死如同要嫌犯永遠別說話。

沙烏地檢察官聲明表示，法院審理後認定11名被告中的5人直接參與殺人，處死刑，另外3人涉及隱匿案情判有期徒刑，合計刑期24年，其餘人無罪釋放。德洛瓦在推特上痛批，這場閉門審判簡直是踐踏司法，尤其幾名被判處死刑的嫌犯，「可以當作他們是為了讓這些嫌犯永遠別說話，這是一種掩蓋事實的最佳方式。」

▲▼聯合國特別調查員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）與哈紹吉的未婚妻簡吉茲（Hatice Cengiz）。（圖／路透）

▲卡拉馬爾德（左）與哈紹吉的未婚妻簡吉茲（右）在判決結果出爐後召開記者會。（圖／路透）

聯合國特別調查員卡拉馬爾德（Agnes Callamard）表示，沙國檢方無視預謀的證據，形同站在正義的對立面，「根據國際人權法，殺害哈紹吉屬於法外處決，沙烏地阿拉伯應該對此負責，如今策畫者不僅逍遙法外，甚至沒有被審判和調查影響，這是站在正義的對立面，甚至是種嘲弄。」

國際特赦組織（Amnesty International）也在聲明中指出，沙國只是想粉飾太平，「既不會帶來正義，也不會帶來真相。」土耳其外交部則表示，判決遠遠沒有達到人們對伸張正義的期望。《華盛頓郵報》執行長萊恩（Fred Ryan）說，沙國政府拒絕與獨立調查人員合作，這只是一場缺乏透明度的假審判。

沙烏地當局並未公開11名被告身份，但有消息人士向外媒透露，被告名單包括王儲貼身侍衛穆特瑞伯（Maher Mutreb）、擅長解剖的驗屍專家圖拜吉（Salah al Tubaigy）等人，但不清楚他們是否遭判死刑。

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