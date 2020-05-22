史上最大規模！日本6月起針對東京等3地實施「萬人抗體大檢測」

▲日本政府將於6月針對1萬人進行抗體檢測。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本厚生勞動相加藤勝信22日在記者會上透露，6月初開始，將會以疫情較嚴重的東京、大阪，以及疫情相較輕微的宮城地區居民為對象，進行大規模的抗體檢測，藉以掌握感染新冠肺炎後產生抗體的人數與比例。據悉，受測人數遍及1萬人，而這也是日本首次舉行這樣大規模的抗體檢測。

根據《產經新聞》報導，厚生勞動相加藤勝信22日上午在內閣會議後的記者會透露，日本政府決定，從6月初開始將針對東京、大阪以及宮城等三個都府縣中的1萬名民眾進行抗體檢測。加藤勝信表示，此次舉辦抗體檢測是為了掌握社會全體目前擁有免疫的比例，進而將該數據運用在防疫政策上。

厚生勞動省表示，東京與大阪被選定的原因是兩地都是目前感染比例最高的地區，另外，政府也增加了感染比例低的宮城作為檢測地區，希望藉此能夠類推出日本目前整體的感染情況。

中央防疫單位已經尋求東京、大阪以及宮城等三個地方政府的協助，將從三個都府縣各自抽選3000名20歲以上的民眾進行檢測，再將資料以年齡區間分類。此外，這次的檢測為匿名制，相關檢測結果是否通知給受測者則交由地方政府決定。

抗體檢測是透過少量的血液，檢測出病患在染疫後一定時間內體內所產生的抗體。這樣的檢測不但能夠了解包含復原者在內曾經有多少人感染新冠病毒，以掌握實際疫情，也能夠在試算疫苗應接種人數與推算下一波疫情流行的可能感染人數上，提供一定幫助。

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