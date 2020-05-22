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美俄呼籲中國需遵守《核武禁擴條約》　盡快展開三方會談

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▲▼核武。（圖／CFP）

▲中俄雙方已就核武問題展開會談，並呼籲中國需遵守《核武禁擴條約》。（圖／CFP）

實習記者周依儒／綜合報導

上月新上任的美國軍控問題特使馬修（Marshall Billingslea）和俄羅斯副外交部長瑟基（Sergei Ryabkov）在近日就核武問題展開對談。據悉，中國目前正在大規模打造核武能力，且拒絕向外界透露任何核武計畫的資訊和目的，因此美國希望能透過俄羅斯將中國拉回核武談判桌上。

根據《國防新聞》報導，美國國務院的官員透露，美俄雙方已經開始進行電話談判，只要疫情消退，雙方就會立刻進行面對面的談話。馬修也透露，「我已經和瑟基展開對談，且雙方對於彼此下次的互動都非常有想法，我們也已選定地方，目前只剩敲定細節。」

馬修向記者強調，他已經向俄方明確表示需要幫助，希望他們能把中國拉回談判桌上。據悉，中國預計在軍事計劃「秘密長城」（Great Wall of Secrecy）中進行大規模建設，且打算像俄羅斯一樣擴張核武來嚇阻美國和其它各國，但中國當局卻拒絕對外透露任何「秘密長城」的資訊和意圖。

▲▼中國火箭軍的「地下長城」。（圖／截取自央視視頻）

▲▼中國火箭軍的「地下長城」。（圖／截取自央視視頻）

▲▼中國火箭軍的「地下長城」。（圖／截取自央視視頻）

不過目前沒有任何跡象表明中國會參加中美俄三方會談，但馬修仍然認為北京有義務根據《核武禁擴條約》來就他們的武器進行談判。

大陸《央視》在2018年時罕見曝光由第二炮兵部隊（二炮）升格成立的火箭軍某地下「秘密基地」視頻畫面。基地內部有著一處作戰指揮中心，現場環境暢通，備有大量的飲水和食物，可供近千人在不更新補給的情況下工作30天，還能扛過敵人首波核打擊再行反擊。軍事迷也給基地起了「地下長城」的綽號。

《中國國防報》也於2009年底就曾報導原二砲部隊修建地下洞庫的消息。報導指出，地下工事是由一支被譽為「飛彈築巢人」的火箭軍某工程部隊打造，這支部隊是全軍唯一軍級建制的工程部隊，負責火箭軍所有飛彈陣地和部分軍委、戰區地下指揮工程的施工任務。《揚子晚報》在後來的轉述中也提到1995年夏天軍報的消息，「數萬名二炮官兵經過10多年浴血奮戰，終於完成某項重大國防工程。」

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