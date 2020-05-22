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港版國安法若過關？　陳其邁：很多香港人民會非常失望

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▲陳其邁。（圖／翻攝自臉書）

▲陳其邁。（圖／翻攝自臉書）

記者蔣婕妤／台北報導

中國大陸13屆全國人大第3次會議預計審議「港版國安法」，引發外界關注，擔憂香港得「一國兩制」恐成「一國一制」。行政院副院長陳其邁22日受訪時表示，此舉證明中國大陸不是一個說話算話的政府，很多香港的人民會非常失望。

陳其邁表示，「香港的前途跟現在整個民主的現狀，我們都非常的憂慮，白紙黑字講的話，現在一夕之間就可以改變，這證明中國並不是一個說話算話，或者是一個誠信的政府。我想很多香港的人民會非常失望，其他民主國家，我想也會非常憂慮而且會非常關心香港未來法治跟民主的運作。」

此次「港版國安法」的推出備受國際關注，美國國務院21日發聲明，敦促北京對香港自治及自由作出承諾，警告切勿在港實施國安法，美國總統川普在同一天也表示，中方一旦在港實施《國安法》，美國會作出強烈反應，但他未有加以說明。

由於「港版國安法」是一部全國性法律，其中可以寫入建立中央層級的維護國家安全機制的規定；未來如香港特區根據基本法第23條的規定履行憲制責任完成維護國家安全立法工作，這將有望在香港形成維護國家安全的的新模式，換言之，亦即國家和香港特區共同就維護國家安全問題制定法律，並在香港確立國家安全立法的「雙層執行機制」。

行政院發言人丁怡銘表示，中國大陸全國人大會議將審議「建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定草案」，明顯違背當年「一國兩制、五十年不變」的承諾，對於港人的自由民主造成嚴重威脅。相信北風和太陽的寓言大家都聽過，嚴厲的控制和鎮壓並不會得到民眾發自內心的認同，只有遵守承諾，回應香港人民的對於民主人權的訴求，方為解決之道。

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