振興券循口罩模式發放？陳其邁：依「這3個」原則辦理





▲游錫堃及陳其邁出席活動推銷玉荷包，回應振興相關問題。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌21日晚間與民進黨立委餐敘，會中提到馬上就要進行的振興券發放，將會循「口罩模式」來進行。行政院副院長陳其邁22日受訪時強調，相關方式行政院正緊鑼密鼓的進行，但是一定是好領、好消費、好刺激三個原則來辦理。

蘇貞昌與立委餐敘時提到，振興券的執行各部會已進行檢討，希望能做到更好，他以防疫口罩發放系統舉例，發口罩非常順暢，振興券的發放跟口罩系統有點相似，未來等整套作業推出後會再跟立委們報告。

針對振興券循「口罩模式」發放，陳其邁22日出席農產品推銷活動受訪時表示，未來不管是振興券，或者是其他名稱的命名，相關方式行政院正緊鑼密鼓的進行，但是一定是好領、好消費、好刺激三個原則來辦理，其他細節清楚之後，會很快向大家說明。

陳其邁強調，最主要現在疫情相對穩定，希望紓困之後的振與也能加緊腳步進行，最快能夠在六、七月規劃順利的話，就會立刻實施，採用更多元的管道，讓民眾要領也很方便，要使用、要消費也都會非常方便跟有效率，值得大家期待。

針對振興券，行政院22日說明，媒體所謂折抵券的名稱都是自行揣測，與事實不符，也與實際方案有所差距。振興券的名稱、領取形式、使用範圍，各相關部會已經開始就執行細節做最後準備，預計於六月初在政院召開記者會公布，暑假正式實施。