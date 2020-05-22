　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

搭捷運不無聊！乘客一走進站　享受豐富視覺饗宴

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲搭捷運不無聊！乘客一走進站，享受豐富廣告視覺饗宴。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲▼北捷5月宣傳,台北捷運,捷運廣告,燈箱廣告,捷運市府站,捷運忠孝復興站,捷運台北車站,捷運西門站,杰威爾音樂連續柱,老協珍,m2輕次方超能奶昔,遊戲手遊,百魂戰記,神的戰爭,德國雙人即熱調溫飲水機,專科超微米潔顏乳。（圖／記者姜國輝攝）

▲搭捷運時不要再當低頭族了！放下手機，享受豐富視覺饗宴。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

搭捷運時不要再當低頭族了！放下手機，抬頭欣賞燈箱廣告，享受豐富視覺饗宴，來到市政府站，可以看到大螢幕高畫質視頻，玩家化身遊戲中的救世主，可以自行打造超過100種武器裝備，媲美家用主機的流暢打擊感，加上細膩的3D美術動畫，讓玩家大呼過癮！

▲▼北捷5月宣傳,台北捷運,捷運廣告,燈箱廣告,捷運市府站,捷運忠孝復興站,捷運台北車站,捷運西門站,杰威爾音樂連續柱,老協珍,m2輕次方超能奶昔,遊戲手遊,百魂戰記,神的戰爭,德國雙人即熱調溫飲水機,專科超微米潔顏乳。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼通勤族表示，「每天經過時看到螢幕裡面的畫面非常生動跟精彩，所以會想要下載來玩玩看」。

▲▼北捷5月宣傳,台北捷運,捷運廣告,燈箱廣告,捷運市府站,捷運忠孝復興站,捷運台北車站,捷運西門站,杰威爾音樂連續柱,老協珍,m2輕次方超能奶昔,遊戲手遊,百魂戰記,神的戰爭,德國雙人即熱調溫飲水機,專科超微米潔顏乳。（圖／記者姜國輝攝）

玩家表示，「我在玩那種ARPG的時候，在手遊上都找不到這種感覺，百魂戰記很棒，因為它是一款很有動作感的遊戲，你可以確實用閃躲來躲避敵人的攻擊，我覺得這是其他手遊做不到的」，也有通勤族表示，「每天經過時看到螢幕裡面的畫面非常生動跟精彩，所以會想要下載來玩玩看」。

▲▼北捷5月宣傳,台北捷運,捷運廣告,燈箱廣告,捷運市府站,捷運忠孝復興站,捷運台北車站,捷運西門站,杰威爾音樂連續柱,老協珍,m2輕次方超能奶昔,遊戲手遊,百魂戰記,神的戰爭,德國雙人即熱調溫飲水機,專科超微米潔顏乳。（圖／記者姜國輝攝）

▲生動活潑的影音視頻，吸引不少搭捷運的乘客，揪朋友們一起下載。

手遊《神的戰爭GOD》強勢來襲，以歐美神話為背景，玩家扮演神的角色，生動活潑的影音視頻，播放震撼人心的高畫質影片，吸引不少搭捷運的乘客，揪朋友們一起下載，乘客提到，「因為每天上班經過時都會看到廣告，廣告的畫面很漂亮，再加上自己本身就有在玩手遊，所以就下載來玩，另外這也是比較團隊的遊戲，我就逼我朋友們一起玩，大家也都玩得上癮」。

▲▼北捷5月宣傳,台北捷運,捷運廣告,燈箱廣告,捷運市府站,捷運忠孝復興站,捷運台北車站,捷運西門站,杰威爾音樂連續柱,老協珍,m2輕次方超能奶昔,遊戲手遊,百魂戰記,神的戰爭,德國雙人即熱調溫飲水機,專科超微米潔顏乳。（圖／記者姜國輝攝）

▲▼明亮清楚的捷運燈箱廣告，讓通勤族以最直接的方式接收訊息。

▲▼北捷5月宣傳,台北捷運,捷運廣告,燈箱廣告,捷運市府站,捷運忠孝復興站,捷運台北車站,捷運西門站,杰威爾音樂連續柱,老協珍,m2輕次方超能奶昔,遊戲手遊,百魂戰記,神的戰爭,德國雙人即熱調溫飲水機,專科超微米潔顏乳。（圖／記者姜國輝攝）

跳脫傳統的飲水機，德國雙人即熱調溫飲水機，採用英國進口加熱系統，3秒出水 9秒沸騰，還有12種溫度選擇，想跟女神許瑋甯一樣，擁有Ｑ彈細緻肌膚，就用專科超微米潔顏乳，洗出柔滑水潤的素淨肌，明亮清楚的捷運燈箱廣告，讓通勤族以最直接的方式接收訊息。

▲▼北捷5月宣傳,台北捷運,捷運廣告,燈箱廣告,捷運市府站,捷運忠孝復興站,捷運台北車站,捷運西門站,杰威爾音樂連續柱,老協珍,m2輕次方超能奶昔,遊戲手遊,百魂戰記,神的戰爭,德國雙人即熱調溫飲水機,專科超微米潔顏乳。（圖／記者姜國輝攝）

▲紅色為底的超長巨幅壁貼，成功吸引乘客目光。

「這就是人蔘，這就是老協珍」紅色為底的超長巨幅壁貼，成功吸引乘客目光，搭上忠孝復興手扶梯，最辣姐姐謝金燕印入眼簾，每天早上來一杯，M2輕次方的超能奶昔，不用動就能恢復窈窕曲線，超吸睛的滿版廣告，加上影片氣勢包區，完整傳遞品牌精神。

▲▼北捷5月宣傳,台北捷運,捷運廣告,燈箱廣告,捷運市府站,捷運忠孝復興站,捷運台北車站,捷運西門站,杰威爾音樂連續柱,老協珍,m2輕次方超能奶昔,遊戲手遊,百魂戰記,神的戰爭,德國雙人即熱調溫飲水機,專科超微米潔顏乳。（圖／記者姜國輝攝）

▲超吸睛的滿版廣告，加上影片氣勢包區，完整傳遞品牌精神。

溫暖細膩的嗓音，讓人聽著聽著就融化在歌聲裡頭，超強實力派新人曹楊，在捷運站也唱給你聽，以連續柱視頻播放，乘客在行走間，也能感受到滿滿能量，豐富多元的廣告形式，讓乘客踏入捷運站起，就開始享受視覺新饗宴！

▼連續柱視頻播放，讓乘客在行走間，也能感受到滿滿能量。

▲▼北捷5月宣傳,台北捷運,捷運廣告,燈箱廣告,捷運市府站,捷運忠孝復興站,捷運台北車站,捷運西門站,杰威爾音樂連續柱,老協珍,m2輕次方超能奶昔,遊戲手遊,百魂戰記,神的戰爭,德國雙人即熱調溫飲水機,專科超微米潔顏乳。（圖／記者姜國輝攝）

ET快訊
豪大雨襲台！屏東縣霧台鄉下午停班停課
每天1～2杯咖啡…肝癌風險降42%！肝臟「最愛10大養分」曝
港版國安法草案曝光！設國安機構、特首定期交報告
何如芸突發不自殺聲明「行蹤曝光」！見經紀人崩潰大哭到妝花
快訊／雨彈一波接一波！高雄鹽埕七賢三路水淹成 「漂漂河」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

新視頻廣告超吸睛！搭捷運停下腳步　享受視覺新饗宴

好康看這！歲末週年慶優惠 捷運燈箱貼心整理

韓國「最優雅的不沾鍋」下殺6折！1488元買4件組　做菜變得超療癒

5月孝親月！飯店推母親節優惠　住一晚1500有找、用餐免費住星級飯店

統一時代百貨母親節滿2千送250　單筆消費滿千「星巴克買一送一」

【廣編】網瘋在家慢煎培根？讓眾網友餓到崩潰的培根美味秘密竟是這個

搭捷運不無聊！乘客一走進站　享受豐富視覺饗宴

古代開店賣什麼掛什麼　廣告招牌設計「幌子」拉客超搶眼

文青控快看！ABG Coffee打造「純白隨行咖啡杯」　還有環保提袋超欠收

台北101購物中心宣布6月「回復營業時間」　上午11點開門見客

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

吳尊想和Nei Nei.Max當朋友　「讓他們隨時有事都會跟我說」

【廣編】網瘋在家慢煎培根？讓眾網友餓到崩潰的培根美味秘密竟是這個

搭捷運不無聊！乘客一走進站　享受豐富視覺饗宴

古代開店賣什麼掛什麼　廣告招牌設計「幌子」拉客超搶眼

文青控快看！ABG Coffee打造「純白隨行咖啡杯」　還有環保提袋超欠收

台北101購物中心宣布6月「回復營業時間」　上午11點開門見客

東森購物得意狗兒童繪畫著色比賽徵件開跑　總獎金高達20萬元

【廣編】Henry Jacques精品香水　豐富多彩的傳奇

哈日族報復性跨境下單掃日貨　3大卡通動漫搶入「最愛買」Top5排行

【廣編】力增飲在台灣上市五周年！感恩週年慶限時限量優惠中

可用50年的「AI塑膠椅」　菲利普史塔克的民主設計實驗

會議不見韓國瑜...網譏「還在睡+喝高粱」！高市府公布照片：市長在各地勘災

機車泡水「能發動嗎」？水位高度是關鍵　搞錯就要花大錢修引擎

快訊／蘇貞昌下令警盯豪雨動態！各部會、國軍嚴陣以待

詹惟中踢館實境秀自掏腰包加碼　沈玉琳秀黑卡下賭注

不斷更新／全台停班停課一次看　10縣市發布「豪雨以上」警戒

「全家除了他都希望離婚」　兒揭雙親分居14年：僅掃墓見過一次

女童「為了找媽」受困6樓半空　小手害怕握窗台...勇男腳踩冷氣機救人

南韓檢方投入百名人力強制調查新天地教會！首次徹查全國各分支

施孝瑋／解放軍一天解決國軍？兵棋攻台超展開

轎車暴雨失控翻覆！撞上護欄側滑直直衝　衰尾騎士行車拍下驚悚一幕

消費熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

限量20組！小7「2.0版Switch組合包」來了

僅5/21一天！無印良品不限金額結帳再81折

限時6天開跑！超商冰美式、拿鐵買1送1

爸媽手刀衝這裡瘋搶育兒神器

520突襲！愛買「Switch組合包」又來了！

ABG打造「純白隨行咖啡杯」！還有環保提袋超欠收

古代開店賣什麼掛什麼　「幌子」拉客超搶眼

貝克漢彭于晏張鈞甯一同領風起跑

搭捷運不無聊！享受豐富廣告視覺饗宴

美咖盜南韓網友試色圖　

網瘋在家慢煎培根？培根美味秘密讓人餓到崩潰

PChome購物推出儲值服務

6千萬點免費換哈雷！「南部姜先生」行跡曝光了

更多熱門

相關新聞

南檢、犯保台南分會與手遊公司捐贈電腦

南檢、犯保台南分會與手遊公司捐贈電腦

新冠肺炎疫情衝擊影響弱勢家庭的經濟與教育學習，台南地檢署、犯保台南分會與手遊公司攜手做公益，捐贈8部再生電腦給弱勢被害人家屬，提供數位學習之用，讓弱勢家庭的孩子不會因數位學習落差而失去原本該有的夢想。

沉迷手遊！小六童被爸罵「再玩長大就變廢物」跳32樓亡

沉迷手遊！小六童被爸罵「再玩長大就變廢物」跳32樓亡

凶宅「不會很凶」遭熱議　盤點歷年噴飯房產廣告「壞三觀」

凶宅「不會很凶」遭熱議　盤點歷年噴飯房產廣告「壞三觀」

嚴父禁8歲兒玩手遊！慘輸真相曝光　網笑炸

嚴父禁8歲兒玩手遊！慘輸真相曝光　網笑炸

車站哀討百鈔　他揭灰衣哥爽笑數鈔超氣人

車站哀討百鈔　他揭灰衣哥爽笑數鈔超氣人

關鍵字：

北捷捷運捷運燈箱低頭族廣告手遊家外媒體

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

全台縣市22日　停班停課懶人包

資優女和嬤雙亡！失聯父突現身索賠

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

周杰倫東區喝下午茶同框4男神！網：可以坐旁邊桌嗎

快訊／雨彈持續！高雄七賢三路淹成 「漂漂河」

美留學生被寄宿媽媽逼吃「螞蟻蛋糕」

台南今晨5時放點更新停班課　民眾怒罵：整夜都不用睡

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

快訊／車深夜遇淹水狂倒退　台南人：不用睡了

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面