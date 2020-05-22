搭捷運不無聊！乘客一走進站　享受豐富視覺饗宴

▲搭捷運不無聊！乘客一走進站，享受豐富廣告視覺饗宴。（採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者姜國輝）

▲搭捷運時不要再當低頭族了！放下手機，享受豐富視覺饗宴。（圖／記者姜國輝攝，以下同）

記者黃稜涵／採訪報導

搭捷運時不要再當低頭族了！放下手機，抬頭欣賞燈箱廣告，享受豐富視覺饗宴，來到市政府站，可以看到大螢幕高畫質視頻，玩家化身遊戲中的救世主，可以自行打造超過100種武器裝備，媲美家用主機的流暢打擊感，加上細膩的3D美術動畫，讓玩家大呼過癮！

▲▼通勤族表示，「每天經過時看到螢幕裡面的畫面非常生動跟精彩，所以會想要下載來玩玩看」。

玩家表示，「我在玩那種ARPG的時候，在手遊上都找不到這種感覺，百魂戰記很棒，因為它是一款很有動作感的遊戲，你可以確實用閃躲來躲避敵人的攻擊，我覺得這是其他手遊做不到的」，也有通勤族表示，「每天經過時看到螢幕裡面的畫面非常生動跟精彩，所以會想要下載來玩玩看」。

▲生動活潑的影音視頻，吸引不少搭捷運的乘客，揪朋友們一起下載。

手遊《神的戰爭GOD》強勢來襲，以歐美神話為背景，玩家扮演神的角色，生動活潑的影音視頻，播放震撼人心的高畫質影片，吸引不少搭捷運的乘客，揪朋友們一起下載，乘客提到，「因為每天上班經過時都會看到廣告，廣告的畫面很漂亮，再加上自己本身就有在玩手遊，所以就下載來玩，另外這也是比較團隊的遊戲，我就逼我朋友們一起玩，大家也都玩得上癮」。

▲▼明亮清楚的捷運燈箱廣告，讓通勤族以最直接的方式接收訊息。

跳脫傳統的飲水機，德國雙人即熱調溫飲水機，採用英國進口加熱系統，3秒出水 9秒沸騰，還有12種溫度選擇，想跟女神許瑋甯一樣，擁有Ｑ彈細緻肌膚，就用專科超微米潔顏乳，洗出柔滑水潤的素淨肌，明亮清楚的捷運燈箱廣告，讓通勤族以最直接的方式接收訊息。

▲紅色為底的超長巨幅壁貼，成功吸引乘客目光。

「這就是人蔘，這就是老協珍」紅色為底的超長巨幅壁貼，成功吸引乘客目光，搭上忠孝復興手扶梯，最辣姐姐謝金燕印入眼簾，每天早上來一杯，M2輕次方的超能奶昔，不用動就能恢復窈窕曲線，超吸睛的滿版廣告，加上影片氣勢包區，完整傳遞品牌精神。

▲超吸睛的滿版廣告，加上影片氣勢包區，完整傳遞品牌精神。



溫暖細膩的嗓音，讓人聽著聽著就融化在歌聲裡頭，超強實力派新人曹楊，在捷運站也唱給你聽，以連續柱視頻播放，乘客在行走間，也能感受到滿滿能量，豐富多元的廣告形式，讓乘客踏入捷運站起，就開始享受視覺新饗宴！

▼連續柱視頻播放，讓乘客在行走間，也能感受到滿滿能量。