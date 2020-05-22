死不公開交往！女友「討厭口水」接吻會翻臉　他翻出資料夾醉了：世紀工具人

▲原PO在前女友電腦裡挖出驚人真相。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「我相信她內心有個無法癒合的傷口。」一名網友發文稱，前女友自稱有心理陰影，始終不願和他發生親密關係，也找盡理由不公開兩人交往事實。怎料他某日卻發現女友電腦裡的秘密，讓他綠光罩頂成為世紀工具人。

一名男網友在臉書「爆怨公社」上抱怨前女友，他表示，和前女友交往時，對方說什麼都不願公開。好不容易熬過3個月穩定了，女生卻以「妹妹交男友、爸媽一次只能接受一個女兒有對象」為由要他繼續等。

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原PO表示，他們倆相隔一個縣市的距離已經不常見面，不想為了這事吵架，因此就沒多計較。

「我是這麼相信她，她說人生第一個男朋友是我。」談及兩人親密關係時，原PO指出，前女友自稱有差點被性侵的陰影，因此還不願意發生性關係。此外，女生討厭接吻，口水稍微沾到就會翻臉。原PO聽完很是心疼，因此十分尊重女友意願，「我可以等她，我可以忍。」

▲情侶之間輕輕一吻，對原PO來說都是很難做到的事。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

怎料，某日他翻出前女友的資料夾，發現裡面竟然放滿A片和男客的資訊，「通通是視訊電愛、通話聊色的熟客，有特別註記過的男客至少30人。」

「這是那個連A漫都不敢翻，連我內褲都不敢洗的女孩？我真醉了。」原PO指出，前女友手機裡各種賺錢的APP都有，也都有在用LINE和推特聯繫客人，揭露世紀大謊言後，他才驚覺自己從頭到尾都只是個工具人，「她的平板還是我買給她的，她家裡和手機的網路吃到飽都是我在繳。」

▲女友撒了世紀大謊。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

清醒後的原PO也在文末提出忠告，提醒大家如果另一半過於神秘的話，最好還是檢查一下對方的3C裝置。

文章貼上網後，網友們看表示「我朋友也是被騙，騙去加入保險，交往一年多連接吻都沒有」、「綠到發光」、「時間規劃師」、「工具人來著，還好脫離了」、「只能接受一個女兒有對象，這是三小屁話」。

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