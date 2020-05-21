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下班吃飯飄過淡淡硫磺味！他一抬頭「直視深溝」懵了　網笑炸：視嗅覺雙享

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO吃飯吃到一半，抬頭瞬間懵了。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

吃飯的時候看到這一幕就算了，居然還帶嗅覺體驗就不佳了！一名男網友在臉書《爆怨公社》表示，下班後他到外面吃飯，突然聞到一股淡淡的硫磺味，結果他一抬頭，就看到前面一桌的客人微露出半個屁股，讓他忍不住直呼「老大啊……好歹穿好啊……」其他人直笑「視覺影響味覺」、「這照片有味道。」

這位男網友貼出照片，文中直嘆「下了班……只是想安心無虞的吃個飯……」，結果吃到一半，他突然聞到一股「淡淡的硫磺味」，疑惑之餘，忍不住循著味道尋找源頭，「撇頭凝視……明白了什麼叫胃酸逆流……」。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲前方一個深深股溝映入眼簾。（圖／翻攝自爆怨公社）

只見他前面一桌的客人坐在椅子上，上衣往上撩起一些，但剛好牛仔褲也往下卡了一些，就這樣露出讓1/3個屁股和深深的股溝。辣眼一幕讓原PO忍不住在心中直冒OS「老大啊……好歹穿好啊……」還hashtag「#社會在走屁股要有？」

看到照片後，其他人也紛紛笑呼，「還好還沒有黑黑的」、「坐醬遠都能聞到硫磺味」、「真像我老公的咖稱」、「放福利給你你還嫌」、「不舒服你一個人忍著就好，放到社團裡害那麼多人都不舒服，造孽喔」、「好有味道的照片」、「這屁股算乾淨的。#曾經看過黑屁股露出來還長痘」、「免費讓你看還嫌」、「視覺味覺都有了。」

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