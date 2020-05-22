不敢看到生殖器　純潔女友害羞不給碰…他一查驚見「男客名單落落長」！

▲男子PO文揭開前女友的真面目。（圖／翻攝自臉書【爆怨公社】）

記者陳雕文／綜合報導

5/20、5/21這兩天因為都有「我愛你」的諧音，是不少情侶放閃的時刻，但也是少數單身男女吐苦水的時候，一名男子在臉書發文抱怨自己的前女友，用盡各種理由不公開戀情，也以「不敢看到男性生殖器」為由拒絕性愛或是一起洗澡，某日男子查看贈送給她的平板，發現驚人的真相！

男子翻出一個資料夾，裡頭滿滿的A片和一堆男客資訊，通通是視訊電愛、通話聊色的熟客，有特別註記過的男客至少30人！除此之外，女方還加討論群組，裡面滿滿都是瞞著老公、男友在玩的女生！

▲男子表示，前女友當時加入一些群組，而該群組裡滿滿的都是背著丈夫、男友援交的女生。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

男子氣到快吐血，分手後在21日於臉書【爆怨公社】發文說，「這是那個連A漫都不敢翻，連我內褲都不敢洗的女孩？我真醉了…各種可以賺到錢的app她都有，用line和 twitter聯繫的也有，她的平板還是我買給她的，她家裡和手機的網路吃到飽都是我在繳，現在她沒平板了因為我砸了，還有她真的跟照片完全不一樣，要泡水個10天變腫才接近本人」

男子提到，「和我交往死都不願意公開，本來說要三個月穩定了再公開，熬過三個月又說妹妹交男友被爸媽知道，爸媽一次只能接受一個女兒有對象所以要我等，我也不計較，兩個人的相處最重要，我們相隔一個縣市的距離，我是這麼相信她，她說人生第一個男朋友是我，可是以前差點被變態強暴有陰影，要我給她時間」

▲據男子陳述，前女友身材走樣，目前只敢跟客人電愛不敢視訊，「真的跟照片完全不一樣，要泡水個10天變腫才接近本人」。（圖／翻攝自臉書【爆怨公社】）

男子還說，「我可以等她，不急著做愛，我可以忍，即使她連一起洗澡都不行，因為她說看到男生器官會激起回憶會想嘔吐，我都心疼她，疼惜她，相信她內心有個無法癒合的傷口，結果哈哈哈哈哈哈」

網友看了紛紛留言，「往好處想。她可能不想把現有身體狀況傳給你也不一定～」、「想看泡水10天照」、「要當客人才有鮑鮑」、「結論是有錢有鮑舔，可能是你沒付錢」、「你的確是她第一個男友，其他人是男客」、「實在太慘了」

修圖修到厭世！這款CP值很可以