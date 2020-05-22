過彎自摔！重機秒啟自動駕駛　他狂奔「375m↑」追不到…網笑：被車拋棄的車主

記者陳韻如／綜合報導

台北市新生高架19日凌晨發生一起離奇案件，一名重機騎士過彎時，不慎自撞左方分隔島，騎士當場彈飛。令人傻眼的是，事發後，重機竟完全沒倒下，還往前行駛了約1分鐘，成了一個無人重機的奇妙畫面，最後才因撞到護欄而倒地。重機車尾的行車紀錄器事後在網上瘋傳，不少網友見狀笑翻，「小黃心裡OS：七月半到了！？」

▲騎士過彎自摔，重機還與護欄磨擦出火花。（圖／翻攝爆料公社）

這段行車紀錄器畫面事後在網路上瘋傳，而透過畫面可以看到，騎士當時行經沂處彎道，卻不慎自撞左側護欄，碰撞當下，機車摩擦還出現火花，而騎士當場噴飛，還翻滾了幾圈，最後好不容易找回重心，才坐了起來。

▲騎士倒地後在地面翻滾多圈，最後好不容易找回重心坐起，但機車卻頭也不回的向前飄移。（圖／翻攝爆料公社）

不過，這一坐，也讓他看到傻眼的畫面，他的重機就這樣將他拋下，自己往前行駛了好長一段路，讓他連忙爬起追趕。無奈，這台重機就像斷了線的風箏，頭也不回的直直向前行，一連前進了近1分鐘，才因撞上護欄而停下，而過程中，還拍下有小黃在一旁行駛的畫面。

事後上傳影片的網友表示，「一般道路寬8公尺以上，路燈間距為25公尺，所以他的機車我算了一下，跑了15根路燈後才停下來，從摔車點到機車倒下的點最少有375公尺遠」。

▲騎士見狀傻眼，立刻站起來狂追，無奈機車卻像斷了線的風箏，直直前行。（圖／翻攝爆料公社）

影片曝光後，不少網友見狀紛紛笑翻，留言，「這是無人機(車)嗎？居然拋棄主人自己跑？」、「小黃司機心想…卡到！這一定是卡到…」、「機車：到底會不會騎車，下去自己用走的啦！沒在跟你開玩笑的機車」。

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