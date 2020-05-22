Gogoro設計總監偷吃人妻！綠帽夫為孩子簽約不再互相傷害…老王竟反要百萬賠償

▲Gogoro睿能設計總監王松富與潘姓人妻發生婚外情，6度上摩鐵激戰。（資料照／記者張慶輝攝）

記者陳雕文／新北報導

Gogoro設計總監王松富與一名潘姓人妻爆出婚外情，在桃園、新北市中和等地區的摩鐵激戰6次，人妻事後還說服戴綠帽的丈夫為了孩子和解…2對夫妻去年相約簽訂協議，「彼此不再做不利對方的事情」但簽約過後沒多久，偷吃男女仍保持聯絡且疑似懷孕，綠帽夫火大提告通姦，但台北地檢看到協議後處分不起訴。

依法通姦罪經配偶縱容或宥恕者，不得告訴。簡單來說，儘管李男已經綠光罩頂，但已經簽了協議書原諒人妻跟王男，協議書也提到，「因取得彼此雙方連帶保證人之原諒，乙方連帶保證人（綠光李男）同意不對甲方（王松富）提出有關刑事或民事告訴」等同放棄了告訴權，因此檢察官不起訴。

44歲王松富多年前進入職場曾與潘姓女同事擦出火花，後來王男轉任睿能創意公司Gogoro設計總監，2人也各自有了家庭，但仍保持連繫，從2018年10月至2019年3月間，2人還6度在桃園、中和等地區的汽車旅館愛愛，後來潘女的丈夫偷偷查閱手機，看到2人相約開房間的資訊，心都碎了。

▲李姓人夫簽訂協議書後，發現妻子疑似已經懷孕，之後查閱妻子的手機得知她仍跟總監有聯繫，氣得怒告通姦。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

但在潘女的勸說下，李男決定為了孩子放下心中的恨，2對夫妻去年4月1日相約台北的咖啡廳簽協議書，原以為事件即將落幕，然而李男事後又發現妻子仍然跟王男聯繫，氣得提告通姦。

結果檢察官不起訴，而王男也不是省油的燈，透過律師提告民事求償，求償金額約有數百萬；法官於4月16日開了「給付違約金」的庭，雙方當事人都沒到場，究竟人夫最後是否會「賠了夫人又噴錢」，判決結果將於下星期揭曉。

針對王松富的通姦事件，其公司發出聲明：

1 . 該事件乃員工私人事件，與該員工的專業工作領域無關。

2 . 該案件仍在進行司法訴訟當中，事實亦在釐清，本公司不宜針對該案件做任何評論與說明。

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