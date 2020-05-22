偷吃完「洗廁所贖罪」！人夫愛上小三的寵物兔…使壞曝姦情　妻氣炸怒告

▲謝妻控于女與丈夫外遇，直到于女因丈夫不還兔子報案，家中遭警方搜索才知情。（示意圖，與本件新聞無關／取自免費圖庫pixabay）

記者羅志華／台北報導

謝姓人妻控訴，丈夫與于姓女子於2012至2017年間，不僅多次性交、傳訊曖昧，更於其間同遊大陸、台南、嘉義等地，直到丈夫因照顧于女的寵物兔產生感情、不願歸還，被于女報案竊盜、遭警方於2019年6月登門搜索，才得知丈夫外遇，向于女求償300萬，北院日前判謝妻敗訴。

謝妻表示，于女明知丈夫已婚，2人卻仍於2012年11月至2017年2月間，多次發生性行為，期間于女不但跟著丈夫到大陸，出席博士畢業典禮，2人更同遊廈門、澳門、蒙古、台南、嘉義，她曾於2016年時，向于女傳訊嗆「搞別人老公，破壞別人家庭」、「陽明山、摩鐵、吃小吃」，更拿丈夫心虛的模樣回酸，「他（丈夫）去外面幹壞事回來，就拼命的刷洗廁所，包括那天說謊去妳那妳姦宿回來，他知道這是髒事」。

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于女表示，與謝女丈夫只是好友，2人在外雖然會勾手、摟抱，但都只是她平常跟異性好友的互動，至於會交付住處鑰匙，則是因出國時，請謝女丈夫幫忙照顧兔子，誰知道對方後來不還，她才提告竊盜，且謝女早於2016年間，就傳了150多則簡訊嗆她，就算真有外遇，謝女直到2019年才提告，已超過追訴期，更何況謝女提告刑事通姦已不起訴。

法官認為，謝女於2016年3月間傳訊嗆聲時，就已知道于女與丈夫的不尋常關係，卻直到2019年6月才提告，已超過追訴期，判謝女敗訴。

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