家中瘋長「傘狀異形生物」　1天大5倍還流黑汁…網嚇哭：看到圖片快吐了！

▲家中瘋長出「傘狀怪物」。（圖／翻攝自1818黃金眼）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市一位王姓人妻最近遇到了超煩心的事。她剛搬進新家半年多，可是家中廁所的牆角已經4次長出了蘑菇，可是最近這一次蘑菇實在太多、樣子又很詭異，都當場嚇哭了，驚呼「這麼的太恐怖了」。網友看後也楞住稱，「我原以為因為蘑菇嚇哭太誇張了，看完後我也害怕了！」

據《1818黃金眼》報導，王女住余杭鼎和金座社區10樓，家中長蘑菇的地方是廁所門口的的牆角。目前社區管委會已經把恐怖蘑菇拔了，並且把地板拆開進行了清理。她哭訴，「上個月某一天開始出現，我們自己弄掉3次了，這次是最嚴重的一次。」

王女還拍了照片，「這個牆角第一次長出了一朵時，我當時以為是蛇，還被嚇了一跳，那時也沒在意，拔掉之後也沒再管過。」沒想到，之後同樣地方又2次長出蘑菇，都被她拔掉了。

▲▼一天時間就瘋長。（圖／翻攝自1818黃金眼）

最近那次在5月16日，她表示，一下子長出七八朵蘑菇，而且長得還特別快，「早上剛長出來，一天就驚人的長大，比早上大5倍，而且樣子特別嚇人，當時我到晚上也不知道怎麼辦，就哭了。」王女回憶，當時長蘑菇的牆角還有黑色的汁液流出來，「社區管委會把地板拆開後，發現地板下面都已經黑了，而且還很潮濕。」

接連4次長出蘑菇，還一次比一次多，王女希望社區管委會能徹底解決這個問題。對此，杭州美好社區管委會鼎和金座服務中心徐經理表示，「是因為廁所旁邊地板滲水了，應該是這個位置防水沒有做到位，導致地板一下子就長出蘑菇。」徐經理也保證，這次他和建商聯繫後，對方表示會徹底進行清理，希望王女能放心。

對此，網友看後紛紛PO文表示， 「一開始看覺得屋主大驚小怪，等我看到照片後我發現我錯了，換我我也會被嚇到」、「這個蘑菇長得好詭異，傘狀異形生物，要我也能嚇哭」、「這個蘑菇也太大了，確實害怕」、「本來還覺得長個蘑菇而已，為啥要哭，看到第四次長出來的蘑菇那一瞬間我雞皮疙瘩起一身，要吐了」、「笑著進來，點開圖片哭著出去」。

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