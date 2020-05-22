陸官媒社評「該讓這一切結束」：港版國安法是一國兩制關鍵保護

記者黃翊婷／綜合報導

中國22日開幕的全國人大會議議程中，傳聞加入全新的「港版國安法」。官媒《環球時報》21日深夜刊登一篇社論，內容提到，「去年香港連和平的日子都被毀掉，很多時候就像是欠發達社會的暴亂城市，街頭店鋪和地鐵站被砸，道路被障礙物封鎖，無辜的市民被打被燒，大學連一張平靜的課桌都放不下，導致全球排名急降，該是讓這一切結束的時候了。」

▲香港抗議群眾日前在多地商場發起「和你SING」、「母親節行街」行動。（圖／路透，下同）

這篇《環時》的評論標題為「社評：香港國安法是對『一國兩制』的關鍵保護」，第一段就點出港版國安法是根據憲法和基本法賦權，由全國人民代表大會直接就香港的國家安全問題實施立法，不僅可以根本解決香港維護國家安全法律工具不足的情況，也能遏制內外那些想危害國家安全的勢力，開闢出新的局面。

至於所謂的國家安全漏洞，評論中提到，香港近年來受到內外勢力影響，去年甚至和平的日子都被毀掉，「很多時候就像是欠發達社會的暴亂城市，街頭店鋪和地鐵站被砸，道路被障礙物封鎖，無辜的市民被打被燒，大學連一張平靜的課桌都放不下，導致全球排名急降，該是讓這一切結束的時候了。」

▲評論狂轟美國過度干涉香港。

因此，評論認為港版國安法是保住「一國兩制」的關鍵，部分反對派和西方輿論宣揚，一國兩制會因為安全法「死了」，但真實情況正好相反，這部法律是決定性的輸氧，可以確保外部惡勢力插手香港事務，收斂內部極端反對派的破壞行為。

而針對美國表態強烈反對，評論裡也有相關回應，直指總有極端的人想把香港推向美國這些外部勢力的懷抱，試圖打造出反中央、反真正一國兩制的價值體系，過去一段時間甚至把香港輿論搞得烏煙瘴氣，嚴重顛倒是非，連藐視法律的暴力也貼上「正義」的標籤，現在香港急需打上國家安全這個「補丁」，而且需要從中美政治緊張的焦點位置淡出，才能恢復國際金融中心應有的活力與風采。