　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸官媒社評「該讓這一切結束」：港版國安法是一國兩制關鍵保護

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者黃翊婷／綜合報導

中國22日開幕的全國人大會議議程中，傳聞加入全新的「港版國安法」。官媒《環球時報》21日深夜刊登一篇社論，內容提到，「去年香港連和平的日子都被毀掉，很多時候就像是欠發達社會的暴亂城市，街頭店鋪和地鐵站被砸，道路被障礙物封鎖，無辜的市民被打被燒，大學連一張平靜的課桌都放不下，導致全球排名急降，該是讓這一切結束的時候了。」

▲▼香港示威者10日在多地商場發起「和你SING」、「母親節行街」。（圖／路透）

▲香港抗議群眾日前在多地商場發起「和你SING」、「母親節行街」行動。（圖／路透，下同）

這篇《環時》的評論標題為「社評：香港國安法是對『一國兩制』的關鍵保護」，第一段就點出港版國安法是根據憲法和基本法賦權，由全國人民代表大會直接就香港的國家安全問題實施立法，不僅可以根本解決香港維護國家安全法律工具不足的情況，也能遏制內外那些想危害國家安全的勢力，開闢出新的局面。

至於所謂的國家安全漏洞，評論中提到，香港近年來受到內外勢力影響，去年甚至和平的日子都被毀掉，「很多時候就像是欠發達社會的暴亂城市，街頭店鋪和地鐵站被砸，道路被障礙物封鎖，無辜的市民被打被燒，大學連一張平靜的課桌都放不下，導致全球排名急降，該是讓這一切結束的時候了。」

▲▼美國白宮（圖／路透）

▲評論狂轟美國過度干涉香港。

因此，評論認為港版國安法是保住「一國兩制」的關鍵，部分反對派和西方輿論宣揚，一國兩制會因為安全法「死了」，但真實情況正好相反，這部法律是決定性的輸氧，可以確保外部惡勢力插手香港事務，收斂內部極端反對派的破壞行為。

而針對美國表態強烈反對，評論裡也有相關回應，直指總有極端的人想把香港推向美國這些外部勢力的懷抱，試圖打造出反中央、反真正一國兩制的價值體系，過去一段時間甚至把香港輿論搞得烏煙瘴氣，嚴重顛倒是非，連藐視法律的暴力也貼上「正義」的標籤，現在香港急需打上國家安全這個「補丁」，而且需要從中美政治緊張的焦點位置淡出，才能恢復國際金融中心應有的活力與風采。

ET快訊
大豪雨彈襲全台21縣市！暴雨今最強「連炸7天」　北部有2天空
大陸人大將審議「港版國安法」　川普：美國將有強烈反應
暴雨最強一天開始　全台縣市22日「停班停課」懶人包
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

反送中「挑戰一國兩制」！陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因

聚焦兩會／陸人大上午登場！　中外熱點「港版國安法、軍費增幅」

「港版國安法」列第五項議程！人大因應新形勢：完善「一國兩制」是必要的

陸官媒社評「該讓這一切結束」：港版國安法是一國兩制關鍵保護

聚焦兩會／汪洋涉台報告僅「39字」　陸學者：疫情當前弱化衝突

聚焦兩會／陸GDP「保六」攔腰斬　預估今年增速下修至3%

聚焦兩會／陸人大上午登場！　中外熱點「港版國安法、軍費增幅」

聚焦兩會／「疫情年」中共軍演不喊停　陸學者：國防預算正增長

反送中「挑戰一國兩制」！陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因

「港版國安法」列第五項議程！人大因應新形勢：完善「一國兩制」是必要的

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

12貓聽到罐頭「喀聲」秒聚集！　媽倒退跳針急解釋：這是麵筋

周杰倫推薦！新人曹楊加盟杰威爾　MV初體驗拍落水戲好辛苦

Jessi初吻在衣櫃上.. 看鏡子覺得「胸真大」　劉在錫招架不住：和她組隊太累惹

郭書瑤超撩「想拉他的手直接摸」　禾浩辰瘦了..被操瘦的＞／／／＜

台中中華路夜市「凌晨遭縱火」 　波及14店家！嫌犯稱：心情不好

陸官媒社評「該讓這一切結束」：港版國安法是一國兩制關鍵保護

聚焦兩會／汪洋涉台報告僅「39字」　陸學者：疫情當前弱化衝突

聚焦兩會／陸GDP「保六」攔腰斬　預估今年增速下修至3%

聚焦兩會／陸人大上午登場！　中外熱點「港版國安法、軍費增幅」

聚焦兩會／「疫情年」中共軍演不喊停　陸學者：國防預算正增長

反送中「挑戰一國兩制」！陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因

「港版國安法」列第五項議程！人大因應新形勢：完善「一國兩制」是必要的

防國安漏洞！大陸人大今晚公布「港版國安法」　4大要點內容曝光

兩會防疫！2057名政協委員全戴口罩　七常委「素顏」亮相

美售18枚魚雷「賀蔡英文就職」　國台辦：花台灣納稅人血汗錢

大豪雨彈襲全台21縣市！暴雨今最強「連炸7天」　北部有2天空檔

彭啟明3張圖解「今天雨勢」：大家都有感一定要很留意

「雙對流雲系」發展！雷雨胞、中尺度對流激發「致災性降雨」　吳德榮：雨勢會加成

Dappei／「個電」時代來臨！盤點5樣新奇的一人家電　單身也能好好享受生活

錄下白人父子槍殺非裔男畫面　攝影者被逮「身揹2重罪嫌」

陸官媒社評「該讓這一切結束」：港版國安法是一國兩制關鍵保護

全球40天暴增300萬確診、21萬死！拉丁美洲疫情「失速狂飆」　巴西29萬人染疫

暴雨最強一天開始　全台縣市22日「停班停課」懶人包

美航母「雷根號」離開橫須賀　赴西太平洋執行警戒任務

聚焦兩會／汪洋涉台報告僅「39字」　陸學者：疫情當前弱化衝突

暖騎士見「跛腳汪」折返餵漢堡　下秒劇情神反轉！險被反咬一口

大陸熱門新聞

OL健身房減脂1小時！突倒地心跳停2小時、血變黑的

沉迷手遊！小六童被爸罵「再玩長大就變廢物」跳32樓亡

他「全身焦黑」顫抖寫下「全力救媽」...兒瞬間淚崩

陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因！

「港版國安法」列第五項議程！人大回應了

21歲嫩妹豐胸！半個月後竟懷孕了

躲避鄰居逗弄！2歲弟跌入熱油桶

美對台軍售 國台辦批亂花納稅人錢

大陸人大今晚公布「港版國安法」　4要點曝光

陸人大上午登場　議程將修「港版國安法」　

「疫情年」中共軍演不喊停　陸學者：國防預算正增長

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

汪洋涉台報告僅「39字」　陸學者：疫情當前弱化衝突

太極掌門遭KO！弟子喊冤：被下毒了

更多熱門

相關新聞

錄下白人父子槍殺非裔男　攝影者被逮

錄下白人父子槍殺非裔男　攝影者被逮

美國喬治亞州25歲非裔男子亞伯里（Ahmaud Arbery），被人錄下慢跑時遭白人父子開槍射殺的影像，該名攝影者於美東時間周四（21日）被捕，面臨謀殺及涉嫌非法監禁的指控。

港版國安法　美兩黨參議員提案制裁

港版國安法　美兩黨參議員提案制裁

中國推香港版國安法　美國務院警告強力譴責

中國推香港版國安法　美國務院警告強力譴責

陸人大上午登場　議程將修「港版國安法」　

陸人大上午登場　議程將修「港版國安法」　

陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因！

陸外交部5點解釋「港版國安法」立法原因！

關鍵字：

美國香港中國國安法粵港澳要聞

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

換妻混戰現場照曝光　人妻身材好到包不住

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

雲林洗門風媳婦放棄豪門愛上工人

全台縣市22日　停班停課懶人包

那邊沒洗過！男大生「臭黑垢狂繞」…女友一聞差點吐

大牙嫁了！黑澀會九妞妞「4位升格人妻」

即／台中深夜3車追撞起火！他困住成焦屍慘死

快訊／車深夜遇淹水狂倒退　台南人：不用睡了

陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

OL健身房減脂1小時！突倒地心跳停2小時、血變黑的

何如芸半夜突發「不自殺宣言」驚恐字眼網催報警

馬雲問：我一天賺191億，你呢？周星馳妙答網讚翻

新莊化糞池飄21cm嬰屍！他爆料背後故事

拒絕加入口罩國家隊牟利逾2千萬 檢警調查獲

主僕1年內都胖5kg　對比圖網笑翻

更多

最夯影音

更多
娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神

娃娃機神人秀「甩爪開鎖」絕技　下秒玻璃窗自動打開！網：太神
周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

周揚青直播超圈粉「比照片還美」　 露面為了「劇本殺」..友：妳真容易滿足！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

超療癒～嘉義「抹茶洞洞草原」密集凹陷變奇景：吳郭魚弄的！

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

帶法國爸媽挑戰12道台式熱炒！挑戰吃大腸秒變臉：以為是蛋蛋

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

宥勝老婆超商一逛半小時「像進精神時光屋」　妻遭酸像菲傭…他認「婚前一度甩了她」！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面