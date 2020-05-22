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美國務院警告：中國推香港版國安法「無法反映民意」　將強力譴責

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▲▼2020全國兩會,全國政協會議,全國政協主席汪洋。（圖／翻攝Youtube:CCTV Video News Agency）

▲中國2020兩會已經展開。（圖／翻攝Youtube:CCTV Video News Agency）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓21日專電

中國13屆全國人大第3次會議預計審議「港版國安法」，引發外界關注。美國國務院今天警告，若中國實施無法反映香港民意的國安法，將造成嚴重動盪，美方與國際社會也會給予強烈譴責。

13屆全國人大3次會議將在22日至28日於北京召開，期間預計審議備受關注的「香港版國安法」。美國有線電視新聞網（CNN）報導指出，這部法律將透過一項極少動用的憲法許可方法，繞過香港立法會提出，預期將會禁止煽動叛亂、分裂國家及顛覆國家政權等行為。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）今天回覆中央社記者提問時表示，任何企圖實施無法反映香港民意的國安法之努力，都可能造成嚴重動盪，美方與國際社會也會給予強烈譴責。

歐塔加斯指出，如同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近期所說，美方將延遲遞交香港年度評估報告給國會，以納入北京在人大會議之前或開議期間，所採取任何可能進一步損害香港自治的作為。

歐塔加斯強調，香港穩定、繁榮並尊重人權與基本自由，符合香港自身、中國、美國及國際社會的利益。

歐塔加斯並向中國喊話，呼籲北京履行「中英聯合聲明」，確保香港享有高度自治，人民也享受人權及基本自由。她說：「這些在維持香港國際事務特殊地位上，扮演關鍵角色。」

美國國務卿目前依據「美國－香港政策法」（United States-Hong Kong Policy Act），須定期檢視香港情勢發展並向國會提出報告。為了強化捍衛香港自治，美國國會去年11月通過「香港人權與民主法案」（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），並在美國總統川普簽署後生效。

這部新法修正1992年生效的香港政策法，要求美國國務卿在年度報告中，特別檢視香港各方面自治及自由情況，並判斷香港是否仍該享有美國法律下規定的特殊待遇。

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