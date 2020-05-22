美兩黨參議員反港版國安法　聯手提案「制裁中國」

記者黃翊婷／綜合報導

第十三屆全國人大三次會議將在今日（22日）於北京舉行，會議內容包含一項全新的「港版國安法」，掀起全球各國關注。美國共和黨與民主黨聯邦參議員在美東時間21日表示，已聯手提出法案，希望能制裁剝奪香港自治權的中國官員。

▲美國民主黨參議員范霍倫。（圖／達志影像／美聯社，下同）

根據《路透社》報導，民主黨參議員范霍倫（Chris Van Hollen）在聲明中提到，這項法案是由他和共和黨參議員杜美（Pat Toomey）聯手提出，期望能透過兩黨立法的力量，對那些剝奪香港自治權的中國官員進行嚴厲的懲罰，提案內容主要針對違反香港自治法律的銀行，包含實施次級制裁。

此外，對於中國人大發言人張業遂表明，港版國安法的目的就是要防堵香港的國安漏洞。美國總統川普21日在離開白宮前向媒體表示，假如中國在香港實施國安法立法計畫，美國將有「強烈回應」。

▲川普警告中國。

不過，張業遂除了對外說明為何要推行港版國安法之外，還發布第十三屆全國人大三次會議的9項議程，其中第5項為「審議全國人民代表大會常務委員會關於提請審議《全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定（草案）》的議案」。

張業遂強調，香港是中國不可分離的部分，全國人大是最高國家權力機關，會根據新的形勢和需要，行駛憲法賦予的職權，從國家層面建立健全香港維護國家安全的法律制度和執行機制，堅持和完善一國兩制制度體系，是完全必要的。