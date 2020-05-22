▲暴雨最強一天開始，全台縣市22日「停班停課」懶人包。（圖／記者林世文攝）

記者趙蔡州／綜合報導

受到滯留鋒面以及西南風影響，全台各地出現大雨或豪雨災情，其中以高屏山區特別嚴重，為了避免民眾發生危險，高雄市山茂林區、桃源區、那瑪夏區、屏東縣春日鄉士文村22日均停班停課，台南市目前暫定正常上班上課，若未來雨勢有增強情況，22日上午5時將另更新發布。

台南市政府21日晚間表示，根據氣象局發布的雨量預測，台南市22日平地雨量、山區雨量均未達停班停課標準，因此台南全區22日均正常上班上課，不過考量到氣象預報有無法確定之因素，若凌晨突然有強降雨影響民眾上班安全，22日上午5時將另更新發布。

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▲台灣各縣市22日停班停課情況。（圖／翻攝自行政院人事行政總處）

中央氣象局21日晚間表示，台灣各地雨勢21日入夜後有越來越強趨勢，22日則會是這一波降雨最強的一天，有陣雨或雷雨、易有局部大雨或豪雨，還有短時強降雨的發生機率。其中台中以南的山區降雨最為強烈，高屏山區有機會達到500毫米雨量，其他地區也可能出現大雨、豪雨等級的降雨。

氣象局提醒，今晚至明日（22日）基隆北海岸、大台北山區、苗栗山區、臺中山區、雲林山區、嘉義縣山區、台東山區及南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉義以北及宜蘭、臺東、澎湖、馬祖地區有局部大雨發生機率，務必注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水，山區注意坍方及落石。

截至22日晚間00時20分，氣象局擴大對全國21個縣市發布大雨、豪雨特報。大雨特報地區包含桃園、新竹市、新竹縣、彰化、嘉義市、花蓮、宜蘭、澎湖、連江；豪雨特報地區包含北北基、苗栗、台中、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄、屏東、台東等。