快訊／台南高雄發大雷雨即時訊息！車深夜遇水狂倒退　台南人：不用睡了

▲台南一些路段凌晨開始積水，讓民眾有點擔心 。（圖／翻攝自Facebook／台南爆料公社）



記者董美琪／綜合報導



氣象局22日凌晨針對「台南市、高雄市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至凌晨2時30分止。不過一些台南居民因大雨擔心難眠，一方面怕雨大起來，一方面又擔心清晨5點是否修正停班停課。

台南市凌晨雨不小，有網友1點27分也在「台南爆料公社」PO影片，表示「水位已上來，路過請留意！安南區本淵寮-海佃路四段-本原街三段。」只見不少車在巷弄中行駛一半，紛紛遇水停下，一台發財車立刻當場倒退，試圖躲水。「安中路一段這也開始積水了」、「安中路一段這也開始積水了」、「新化下很小欸」、「一樓的家電是不是要開始搬了」。

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▲熱心網友凌晨2點po文，希望車主快去搶救愛車 。（圖／翻攝自Facebook／我住台南安南區｜討論交流版｜）



根據水利署22日凌晨1點30分發布消息，台南市七股區二級警戒(七股研究1小時雨量42.5mm) ,如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水(如：七股區-龍山里,三股里,溪南里,七股里,篤加里,大埕里,玉成里,樹林里,大潭里,西寮里,後港里,鹽埕里,十份里,中寮里,永吉里,頂山里)，建請即時注意淹水通報及應變。

台南市安南區警戒二級警戒(安平1小時雨量40.5mm) ,如持續降雨轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水(如：安南區-安慶里,海東里,頂安里,溪心里,鳳凰里,公塭里,梅花里,安西里,佃東里,城北里,新順里,總頭里,本淵寮,海尾寮,北安路,安中路)，建請即時注意淹水通報及應變。

▲台南凌晨1點30分發布淹水二級警戒。（圖／水利署）

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