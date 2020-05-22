梅雨鋒面兩顆紫色「豪雨製造機」　賈新興：還好不是長在台灣

▲被黑色圓圈圈起來的紫色區域，就是梅雨鋒面上的豪雨製造機。（圖／翻攝自Facebook／賈新興，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

受到西南氣流影響，全台暴雨今日（22日）最強。天氣風險公司總監賈新興22日早上在臉書PO出7張圖片，解釋梅雨鋒面上出現兩顆「豪雨製造機」，並且已經在雲南、廣西一帶造成明顯暴雨，「還好不是長在台灣上空。」

賈新興提到，這兩顆風雨鋒面上的豪雨製造機位於雲南、廣西、廣東、港澳的中尺多對流系統，已經造成明顯暴雨，從中國氣象網的資料看來，24小時的累積雨量為214.4毫米，「還好不是長在台灣上空。」

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▲豪雨製造機在雲南、廣西一帶造成明顯暴雨。

不過，賈欣興也提醒，從21日至目前為止的台灣降雨情況看來，仍是以屏東、高雄山區為主要熱區，澎湖以南有明顯的回波，衝撞高屏地區，今明（22、23日）的降雨熱區還是集中在中南部，特別是山區，中部以北則會相對緩和，等到24日鋒面南移至巴士海峽，才會出現空檔，但25日中午後又開始降雨，26日至27日迎來另一波鋒面。

至於民眾最關心的雨要下到何時才會停，中央氣象局預報員陳建安表示，這波雨勢隨著鋒面移動而有所變化，24、25日鋒面南移至台灣南端、巴士海峽一帶，北部雨勢稍微緩和，下週二、三（26、27日）鋒面再度北抬，全台有雨，預計下週四才會趨緩。氣象局預估高屏山區雨量上看800毫米。