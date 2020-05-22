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「雙對流雲系」發展！雷雨胞、中尺度對流激發「致災性降雨」　吳德榮：雨勢會加成

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▲▼今(22日)晨4時紅外線雲圖(圖)顯示，華南有2個對流雲系(黑圈)發展，其高層砧狀冷雲(≦-52度)覆蓋的面積已符合「中尺度對流複合體」(MCC)的定義；代表「滯留鋒」附近，大氣很不穩定，「雷雨胞」不斷激發新的「雷雨胞」及「中尺度對流系統」所形成。。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

▲今(22日)晨4時紅外線雲圖顯示，華南有2個對流雲系(黑圈)發展。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

記者葉國吏／綜合報導

受到西南氣流影響，全台豪雨來襲。氣象專家吳德榮提醒，滯留鋒跟西南風的雙重影響之下，要慎防致災性降雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，今(22日)晨4時紅外線雲圖顯示，華南有2個對流雲系發展，其高層砧狀冷雲(≦-52度)覆蓋的面積，已符合「中尺度對流複合體」(MCC)的定義；代表「滯留鋒」附近，大氣很不穩定，「雷雨胞」不斷激發新的「雷雨胞」及「中尺度對流系統」所形成，常伴隨「劇烈天氣」及大量降水，幸好這2個MCC都不會直接影響台灣。但隱含這波「滯留鋒」伴隨很不穩定的大氣，「雷雨胞」及「中尺度對流系統」有在台灣附近發展的機率，並帶來「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)及「致災性」降雨，應注意防範。

請繼續往下閱讀...

最新(21日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(22)日「滯留鋒」影響，各地仍有陣雨或雷雨，配合西南風增強、大氣不穩定，「雷雨胞」或「中尺度對流系統」容易被激發，伴隨「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間大雨)；出現「致災性」降雨的機率高；另外，迎風面山區的強迫舉升作用，對雨勢亦有加成的效果；要密切注意氣象局發布的「即時訊息」及「特報」。各地氣溫因雲多降雨而轉涼。今日氣溫：北部22至26度、中部22至28度、南部22至29度、東部21至28度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

最新模式模擬顯示，明(23)日「滯留鋒」逐漸南移，各地仍有陣雨或雷雨，不穩定區域往南調整，仍應注意防範「劇烈天氣」及「致災性」降雨，尤其中南部。下週日(24日)至週一(25日)上午「滯留鋒」南移至巴士海峽，出現空檔，可見陽光、白天氣溫升，但仍偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率，南台灣離「滯留鋒」較近，仍應注意。下週一下半天「滯留鋒」又緩慢向北移動，降雨範圍由南逐漸向北擴展。下週二、三(26、27日)「滯留鋒」再度影響，各地皆有陣雨或雷雨的機率；大氣不穩定，應持續注意「劇烈天氣」及「致災性」降雨。下週四(28日)起「滯留鋒」在巴士海峽徘徊，結束其前後達10天對台灣的影響，天氣好轉，但因大氣不穩定，午後局部雷陣雨仍很旺盛。

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