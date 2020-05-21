賴清德承諾：接下陳建仁的棒子　疫情期末考會交亮麗成績單

▲賴清德私下赴疫情指揮中心慰問。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德21日上午私下赴中央流行疫情指揮中心了解疫情的現況；傍晚他在臉書發文表示，接下前副總統陳建仁的棒子後，一定會盡全力和大家攜手努力，讓台灣防疫的期末考也能繳出亮麗成績單。

前副總統陳建仁在本次疫情爆發期間，一直給予行政院副院長陳其邁、防疫團隊專業的建議；同時，他也在國際上與各國衛生單位進行視訊會議，分享我國防疫的成功經驗，幫助台灣的表現被世界看見。

如今，陳建仁正式卸任，同樣有「醫師」、哈佛大學公共衛生研究所背景的賴清德正式上任，在他第一天上班，行程就已滿檔，在21日上午10時40分左右，安排一個不公開行程，前往中央疫情指揮中心慰問防疫團隊。

賴清德則在傍晚透過臉書表示，感謝疫情指揮中心過去四個月來，在指揮官陳時中的領導下，大家全體總動員，從春節、清明到勞動節、母親節，大家犧牲假期，無法陪伴家人，不眠不休持續堅守在崗位上的辛勞及無私奉獻。



賴清德表示，蔡英文在就職演說中，特別向指揮中心的同仁表達敬意，並邀請防疫英雄的夥伴們在就職演說的場合中，接受全國人民的肯定，「這代表在蔡總統、陳指揮官及各行各業防疫英雄的共同努力下，我們已經打出漂亮的一仗，通過期中考的考驗。」



至於未來期末考的考驗，賴清德認為，雖然目前還是未知數，但在接下陳建仁副總統交給他的棒子後，他一定會盡全力，和大家攜手努力，讓台灣在防疫的期末考一樣能繳出亮麗的成績單。

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