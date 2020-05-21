LINE購物以生鮮電商活絡地方經濟　「宜蘭嚴選」口袋商店正式上線





▲左起為LINE台灣電子商務部資深副總經理顧昌欣、宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣農會理事長游文雄。（圖／LINE購物提供）

記者姚惠茹／台北報導



LINE旗下電商平台LINE購物首度攜手宜蘭縣政府，協助在地小農跨入生鮮電商，今（21）日宣布在 LINE購物中的「宜蘭嚴選」口袋商店正式上線，網羅10大類別、超過50項宜蘭優質農漁畜產品，並為慶祝上線而推出「宅宅天冰」漁畜冷凍箱、「宅宅天菜」蔬菜箱兩款免運費的食材組合。

▲宜蘭優質小農透過「宜蘭嚴選」口袋商店將自己生產的農漁畜產品銷售給全台LINE用戶。（圖／LINE購物提供）

LINE 電子商務部資深副總經理顧昌欣表示，今年以來的疫情是加速數位轉型的最佳契機，不僅影響產業供應鏈與民生經濟活動，也帶動消費型態和餐飲習慣的轉變，因此催生這次LINE購物首度與地方政府的合作，協助在地小農跨入生鮮電商，活絡地方經濟。

▲LINE購物推「宜蘭嚴選」線上買菜趣。（圖／LINE購物提供）

LINE購物宣布，即日起全台LINE用戶只要打開 LINE 購物，就能在「宜蘭嚴選」口袋商店中找到鮮採直送的宜蘭生鮮好食，並歡慶上線推出兩款優惠的精選食材百寶箱，包括來自南方澳、烏石港新鮮漁貨的「宅宅天冰」冷凍箱，以及宜蘭國寶級三星蔥等青蔬的「宅宅天菜」蔬菜箱。

▲LINE購物「宜蘭嚴選」口袋商店推出免運費的「宅宅天冰箱」與「宅宅天菜箱」。（圖／LINE購物提供）

LINE購物說明，LINE口袋商店是專為中小型商戶打造的微型電商平台，讓商戶在有限的資源下也能輕鬆開展線上銷售，未來 LINE 購物也期待能與其他縣市地方政府、民營企業單位合作，協助各地優質小農建立自己的口袋商店，讓他們受惠於LINE平台的全台觸及率與便利性。

▲LINE購物口袋商店購買五步驟，點圖放大。（圖／LINE購物提供）

LINE購物分享，LINE口袋商店主打免運費、鮮採直送，採定期集單、統一配送的模式，用戶只要每週三中午12時前完成訂單，並結帳成功，當週六下午即由產地直送到府，並藉由完整冷鏈倉儲到保冷配送系統，鎖住食材鮮味。

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