LINE購物推「給媽咪愛的集氣」最高享10%回饋　「降價通知功能」貼心上線

▲LINE購物推「給媽咪愛的集氣」最高享10%回饋。（圖／LINE購物提供）

記者姚惠茹／台北報導

母親節即將到來，但防疫期間不適合出門聚餐購物，因此LINE購物串連LINE購物品牌名店、LINE旅遊、LINE酷券、LINE官方嚴選等五大平台，即日起至5月12日推出「給媽咪愛的集氣」活動，購物最高有機會享LINE POINTS 10%回饋，還有「降價通知功能」貼心上線。

LINE購物表示，活動特別設計「給媽咪愛的集氣．集氣解鎖賺回饋」小遊戲，讓用戶可以邊玩邊買還邊賺點，而且每日精選4到6檔限時集氣活動，若達到集氣目標，還可與所有一同集氣的用戶獲得專屬優惠，包括單日限定的Dyson戴森10%回饋、Apple系列商品10%回饋等。

LINE購物繼搜尋比價功能之外，再推出「降價通知功能」，針對喜歡的商品貼心提醒降價活動，讓用戶在第一時間就能搶得先機，只要透過LINE購物的收藏功能，用戶就可收到與LINE購物合作的所有夥伴的降價通知，無須再點進各大平台或透過e-mail確認商品降價資訊。

實際操作步驟，只要輸入想查找的商品，並在想收藏的商品旁按下「愛心」，接著按下方選單到「我的收藏」，即會出現小紅點，然後進到「我的收藏」，按上方「訂閱通知」就能獲得降價通知，而且只要是近180天內收藏的商品，都有機會獲得商品降價通知。

▲▼LINE購物降價通知功能操作步驟，點圖放大。（圖／LINE購物提供）