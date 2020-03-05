LINE購物設「防疫商品專區」　「霸氣女神榜」開跑祭最高10%回饋

▲LINE購物「霸氣女神榜」推限時加碼活動。（圖／LINE購物提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE購物宣布自今（5）日起到3月8日止，串聯旗下LINE購物、LINE購物品牌名店、LINE旅遊、LINE酷券、LINE官方嚴選等五大平台，推出LINE購物「霸氣女神榜」限時活動，最高祭出LINE POINTS點數10%回饋大放送。

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，宅經濟發威帶動網路購物動能，因此LINE購物觀察到台灣「她經濟」崛起，女性消費力成為市場主流，而看準台灣女性寵愛自己、華麗消費的龐大商機，LINE購物推出「霸氣女神榜」限時活動，並設置健康防疫專區，為用戶整合防疫相關商品與情報。

LINE購物觀察到去年整年度的女性用戶消費較前一年成長近40%，平均客單價成長30%，顯示女性消費力不容小覷，而去年女性商品熱搜排行，偏向高單價美妝、家電為主，並觀察去年雙11活動女性平均客單則相較其他月份成長170%，顯示女性用戶不僅重視生活品質，對價格折扣高度敏感。

LINE購物表示，台灣女性用戶經常利用零碎時間進行商品搜尋與線上交易，其中以睡前的時間晚上9點至凌晨0點之間最為活躍，除了搜尋，用戶更是容易受到時事、當下流行議題等因素即時觸動購物靈感而下單。

▲LINE購物推健康防疫專區。（圖／LINE購物提供）

LINE購物指出，了解台灣用戶網購習慣，LINE購物首度攜手辛系與甜系界人氣網紅代表—丹妮婊姐和瑪麗、主持人黃豪平，三人今晚8點將在LINE購物、LINE購物品牌名店兩大官方帳號舉行「小資女快點LINE 愈買愈賺的秘訣就在LINE購物」直播節目，傳授網購心法。

LINE購物分享，這次更在不同的官方帳號推出不同的限時活動，包含在直播結束後推出限時回答問題拿好禮活動，最大好禮是1元台北倫敦單人來回機票優惠，以及女神召「薦」集章活動，號召親友分享推薦即有機會賺進LINE POINTS 15點，參與「女神節大會考」答對生活知識還有機會賺點。

此外，新冠肺炎疫情持續延燒，近期在LINE購物上的宅配業績大幅成長，以民生用品銷售表現最佳，熱銷前三大商品類別分別是防疫商品、居家用品和電玩遊戲，因此LINE購物推出「健康防疫，有 LINE購物罩你」專區，整合全方位360度防疫相關資訊，涵蓋網路、綜合電商平台與實體藥局口罩地圖，讓所有用戶可以輕鬆購買。