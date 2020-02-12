在家防疫自行烹煮成潮流　大陸生鮮電商7天賣4千萬項鮮食

▲盒馬鮮生是一家「生鮮食品超市+餐飲+電商+物流配送」多業態集合體。（圖／翻攝自阿里足跡）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情持續延燒，大陸許多人都待在家中防疫，因此消費行為也逐漸在改變。為了避免與人接觸，鮮食電商成為許多人解決「吃」方面的困擾，不單只有鮮食，整個食品電商都因為疫情的關係而收到大量的訂單，生意爆發式成長。

綜合陸媒報導，2019年鮮食店商的生意處於垮台邊緣，民眾很難習慣在網路上買菜，許多店面甚至面臨到關閉的狀況。但武漢肺炎爆發之後，許多人待在家中防疫，鮮食電商便成為了最方便的購買管道。大陸以阿里巴巴旗下「盒馬鮮生」，以及騰訊所支持的「每日優鮮」，為主要的兩大生鮮電商，在這波疫情紛紛都收到大筆訂單。

為了怕受到感染，許多人選擇自行在家中烹煮食物。每日優鮮表示，「新年期間線上訂單暴漲5倍，在7天內售出4,000萬項鮮食商品」。大陸電商京東也指出，「今年生鮮食品的銷售量是往年同期的3倍以上，總共銷售達1.5萬噸的鮮食商品。」

▲騰訊旗下的《每日優鮮》線上超市，包含水果蔬菜、海鮮肉類、牛奶零食等食品類。（圖／翻攝自每日優鮮官網）

阿里巴巴雖然沒有公開盒馬鮮生銷售的具體變化，但在一份聲明中提到，「線上訂單數大幅增長，因此增加北京、上海、廣州的蔬菜供應」。盒馬鮮生在春節期間並沒有歇業，這段時間成為他們業績成長的重要轉捩點。

諮詢機構AgencyChina的研究和戰略經理麥克．諾里斯（Michael Norris）表示，「農曆年前很多生鮮電商看起來處境危險，只能靠背後大金主的財力支持求生存，但現在，生鮮外送平台成為消費者眼中能夠降低感染風險的必需品。」

突然暴漲的訂單量使得電商無法因應，需要調派更多的人力來協助貨物的運送，而電商平台也強調會保障蔬果量充足，呼籲消費者「不盲目搶貨、囤貨」。同時也有人藉這波搶購熱潮哄抬價格，目前這些企業已被當地市場監管部門關注，並立案調查。