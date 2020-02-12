　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

在家防疫自行烹煮成潮流　大陸生鮮電商7天賣4千萬項鮮食

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼盒馬鮮生是一家「生鮮食品超市+餐飲+電商+物流配送」多業態集合體。（圖／翻攝自阿里足跡）

▲盒馬鮮生是一家「生鮮食品超市+餐飲+電商+物流配送」多業態集合體。（圖／翻攝自阿里足跡）

實習記者施怡妏／綜合報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVLD-19）疫情持續延燒，大陸許多人都待在家中防疫，因此消費行為也逐漸在改變。為了避免與人接觸，鮮食電商成為許多人解決「吃」方面的困擾，不單只有鮮食，整個食品電商都因為疫情的關係而收到大量的訂單，生意爆發式成長。

綜合陸媒報導，2019年鮮食店商的生意處於垮台邊緣，民眾很難習慣在網路上買菜，許多店面甚至面臨到關閉的狀況。但武漢肺炎爆發之後，許多人待在家中防疫，鮮食電商便成為了最方便的購買管道。大陸以阿里巴巴旗下「盒馬鮮生」，以及騰訊所支持的「每日優鮮」，為主要的兩大生鮮電商，在這波疫情紛紛都收到大筆訂單。

為了怕受到感染，許多人選擇自行在家中烹煮食物。每日優鮮表示，「新年期間線上訂單暴漲5倍，在7天內售出4,000萬項鮮食商品」。大陸電商京東也指出，「今年生鮮食品的銷售量是往年同期的3倍以上，總共銷售達1.5萬噸的鮮食商品。」

▲▼每日優鮮官網首頁。（圖／翻攝自每日優鮮官網）

▲騰訊旗下的《每日優鮮》線上超市，包含水果蔬菜、海鮮肉類、牛奶零食等食品類。（圖／翻攝自每日優鮮官網）

阿里巴巴雖然沒有公開盒馬鮮生銷售的具體變化，但在一份聲明中提到，「線上訂單數大幅增長，因此增加北京、上海、廣州的蔬菜供應」。盒馬鮮生在春節期間並沒有歇業，這段時間成為他們業績成長的重要轉捩點。

諮詢機構AgencyChina的研究和戰略經理麥克．諾里斯（Michael Norris）表示，「農曆年前很多生鮮電商看起來處境危險，只能靠背後大金主的財力支持求生存，但現在，生鮮外送平台成為消費者眼中能夠降低感染風險的必需品。」

突然暴漲的訂單量使得電商無法因應，需要調派更多的人力來協助貨物的運送，而電商平台也強調會保障蔬果量充足，呼籲消費者「不盲目搶貨、囤貨」。同時也有人藉這波搶購熱潮哄抬價格，目前這些企業已被當地市場監管部門關注，並立案調查。

ET快訊
《鬼怪》25歲女星死因曝光！「1月前急速惡化」首爾市政府發文
生完才知小孩性別…100kg厚片女哭認：難過！「被綁著生」血
湖北街景曝「每天有敲門聲」　滯留台人絕望了：我們不是病毒、生
「社區感染總有一天來臨」名醫舉「明天過後」4可能：我們應該怕
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

流行季將到...新冠肺炎可能和流感「混合感染」　專家：不利疫情！

邊走邊殺菌！這間公司蓋「消毒通道」...號稱360度無死角

一家全確診卻隱瞞病情…社區大樓「整棟隔離」！已感染6例

防疫不力！武漢市書記遭撤換　濟南市書記王忠林接任

「反送中」餘波？陸港澳辦主任張曉明被免職

超萬人自武漢返鄉成「本地擴散」　陸媒解密首個「暫時管制令」

麵館出奇招救商機！桌子「三面圍簾間隔兩公尺」　網驚呼：進京趕考

疫情帶動宅經濟！王者榮耀單日營業額80億元　成長53％

繼續關！確診還趴趴走害107人隔離　山東確診男痊癒出院...警方秒帶走

為了搶一瓶漂白水！　17歲少女持刀捅傷71歲婦與9歲女童

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

宋茜.宋威龍《下一站是幸福》喝交杯酒　勾脖摟腰...兩人緊緊擁抱乾杯

「身分證有2、1、4」享優惠！　情人節手搖飲、咖啡推買1送1

奶音萌翻網！雙胞胎無俚頭對話　狂問「長頸鹿怎麼叫」她楞：蛤？

哈啾！老媽打噴嚏驚醒充電中柯基 牠憤怒離席...回頭使出「死亡凝視」

龜山島比照「惡魔島」建防疫專區？　陳時中：趴趴走隔離者可考慮送去

流行季將到...新冠肺炎可能和流感「混合感染」　專家：不利疫情！

邊走邊殺菌！這間公司蓋「消毒通道」...號稱360度無死角

一家全確診卻隱瞞病情…社區大樓「整棟隔離」！已感染6例

防疫不力！武漢市書記遭撤換　濟南市書記王忠林接任

「反送中」餘波？陸港澳辦主任張曉明被免職

超萬人自武漢返鄉成「本地擴散」　陸媒解密首個「暫時管制令」

麵館出奇招救商機！桌子「三面圍簾間隔兩公尺」　網驚呼：進京趕考

疫情帶動宅經濟！王者榮耀單日營業額80億元　成長53％

繼續關！確診還趴趴走害107人隔離　山東確診男痊癒出院...警方秒帶走

為了搶一瓶漂白水！　17歲少女持刀捅傷71歲婦與9歲女童

寶格麗捐款助「加速研發新冠肺炎疫苗」　忍痛退出巴塞爾錶展

大叔割喉25歲小女友「剝皮肢解棄屍」　殘忍照竟登頭版引爆公憤

決戰點3月初！醫回溯「新冠肺炎4個案」：若空氣中病毒濃度大，不用15秒就感染

警圍捕毒品列管男　同車女友竟是通緝犯！胸罩搜出冰毒

菲律賓拒台入境　宿霧最大購物商場冷清...台籍導遊返台謀出路

Google工程師成立新公司　欲使「Bookbot」自動交付機器人重生

俗辣貓見陌生人「撐爆眼嚇傻」　躲到剩頭笑壞媽：惡貓沒膽！

中職／提薪資仲裁　張志豪：相信經紀人

快訊／新莊副都心板漆工廠起火濃煙竄天　驚人空拍畫面曝光

永和太平洋百貨改建豪宅　轉手讓利有共識！屋主自砍至少近300萬

大陸熱門新聞

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

即／湖北十堰市一區　宣布暫時管制

領解除隔離書5天　四川婦人確診新冠肺炎

即／湖北武漢肺炎暴增14840確診、242死

放生30重症患！武昌政府親自道歉

湖北一夜死242人！多地殯葬人員趕赴武漢支援

湖北街景曝　滯留台人絕望：我們不是病毒、生化武器

武漢70歲疑似新冠肺炎老翁跳樓身亡！

送胃痛者去醫院　自責家屬哭找外賣哥：丈夫確診死了　

首批境外採購醫療物資13日凌晨抵武漢！

快訊／上海市長應勇接任湖北省委書記！

武漢首開有條件解封　助二類人返漢

肯德基服務生確診…發病前「連續備餐9天」！

成都女連測4次均陰性！第5次「換方式再測」確診

更多熱門

相關新聞

兩岸航班大砍剩不到1成！今僅飛9班

兩岸航班大砍剩不到1成！今僅飛9班

因應武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情發展，2月10日起兩岸航線僅開放5機場（北京、上海浦東／虹橋、廈門高崎、成都雙流）等5機場，其餘往大陸航班皆暫停。據桃機統計，今兩岸航班砍到剩1成，僅實飛9班。為讓民眾更方便掌握班機異動、旅遊警示等消息，交通部官網成立「交通觀光防疫專區」，整合海空運異動資訊，以利民眾即時查詢。

世衛：新冠病毒與菊頭蝠傳播的冠狀病毒存在關聯

世衛：新冠病毒與菊頭蝠傳播的冠狀病毒存在關聯

幕後／立委陳情案釀陸委會暴衝　蔡英文拉回防疫評估

幕後／立委陳情案釀陸委會暴衝　蔡英文拉回防疫評估

OVO結合3大OTT業者呼籲用追劇做好防疫

OVO結合3大OTT業者呼籲用追劇做好防疫

伊朗傳1女染疫死亡　衛生部回應

伊朗傳1女染疫死亡　衛生部回應

關鍵字：

武漢肺炎傳染病冠狀病毒生鮮電商

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 寄生上流 反送中 捷運環狀線 Kobe 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

工廠偷賣口罩　一人200個被買爆

董至成21年婚姻破裂！丟下家人去大陸發展1年

好市多酒精棉片上架　網友呼籲：不要買

滯湖北台人集體求救　陸配：拜託總統別拋棄您的孩子

婦第14天解除隔離　第19天確診入院

赴日戴「台灣人胸章」　486先生曝：真的有差

雲林熊貓出現惡意訂單　外送員荒郊車聚找無人

我擁5項反擊菲　衝擊台15萬菲工

南太鉉崩潰「下跪道歉退出WINNER」

陸配子女不選「台籍」有五理由

Keanna寫歌告白「雙魚座酒窩男孩」：I think I fall in love

帳目少千萬元「小S老公爆護短」　明道方告上法院

大陸返台沒人敢載　台商徒步求救

春雷鋒面周四到全台下2天　下波直逼寒流冷空氣凍4天探9度

破台劇尺度！跪坐焦屍、王水溶屍命案死狀駭人

更多

最夯影音

更多
談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？

談「蘇院長確實做錯」被灌爆臉書！　吳宗憲直播飆罵酸民：說我不喜歡台灣？
許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

許光漢太會唱八三夭「差點換主唱」　柯佳嬿拱施柏宇.張翰組「S.H.E」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

陸配子女回台喊卡！陳：國人優先 「沒選擇台灣國籍...現應自己承擔」

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

7萬1千片N95口罩藏船艙疑走私 船主辯「給家人用」海巡全查扣

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

小明回不來...因無我國國籍 陳時中霸氣吐「國人優先」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面