總統府「打賴會議記錄」外流　國民黨：賴清德第一天上班心情如何？





▲正副總統就職典禮。（圖／ETtoday攝影中心攝）

記者羅婉庭／台北報導

總統府發生文件外流事件，資料包含去年3月民進黨結合內外部的「打賴分工」會議記錄。對此，國民黨文傳會主委王育敏21日表示，今天是副總統賴清德第一天到總統府上班，「如果已經看到該份詳實的會議記錄資料，不知做何感想？總統府內都是參與打賴的人，賴清德上班如何心情？」

針對總統府「打賴」文件外流，王育敏上午召開記者會質疑，總統府不敢直接否認是假文件，也不評論，難道是心虛害怕，可見此份文件的真實性，總統府公器私用做競選，變成打賴團隊，符合體制嗎？這不是總統府不評論就能躲得過的。

王育敏指出，民進黨所有參與打賴分工的綠營人士，都應該出面向外界交待，而最該說明的人就是蔡英文總統，去年3月出訪時心心念念的是國家大事，還是如何打擊黨內競爭對手賴清德？

王育敏表示，根據該份2019年3月21日會議記錄，當時總統府聯合內外部以及網路力量打擊賴清德，而今天是副總統賴清德第一天到總統府上班，「如果已經看到該份詳實的會議記錄資料，不知做何感想？總統府內都是參與打賴的人，賴清德上班是如何心情？」

她指出，根據該文件記錄，其中提及要太陽花學運領袖林飛帆出面講話，，結果證明當時林飛帆也的確公開力挺蔡英文，質疑是否因為「打賴有功」而獲封民進黨副秘書長。

此外，當時仍是社民黨主席的民進黨立委范雲，被安排與蔡英文出訪期間要發臉書強調女性總統的領導力，果然當時范雲的臉書確有提及女性領導的重要性，而賴清德那時曾公開懇求民進黨「不要再發動五院與網軍攻擊他」，從這份記錄中可以看出，當時總統府發言人林鶴明就扮演安排在PTT、LINE群組的打賴要角。

王育敏指出，總統府變成「打賴中心」兵分八路進行，除了綠營立委分進合擊，總統府副秘書長劉建忻在其中負責穿針引線，又由洪耀福以操控網路大軍之力協助處理發動聯名連署鼓吹挺蔡英文，就連當時的副總統陳建仁涉入其中，其中也可見到行政院長蘇貞昌與名嘴廖筱君、周玉蔻、趙少康也在過程中發揮作用。





▲國民黨記者會「民進黨打賴紀錄」手板。（圖／文傳會供）

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