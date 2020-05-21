被追問蔡英文宮鬥劇本　賴清德微笑...快步進疫情指揮中心

▲賴清德上午私下赴疫情指揮中心慰問。（圖／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德20日才完成宣誓就職，又被媒體披露有所謂總統蔡英文宮鬥的劇本，儘管遭到總統府正面駁斥，但他21日上午赴中央疫情指揮中心慰問時，還是被媒體問及此事，但他僅笑而不答，快步上樓聽取簡報。

前副總統陳建仁在本次疫情爆發期間，一直給予行政院副院長陳其邁、防疫團隊專業的建議；同時，他也在國際上與各國衛生單位進行視訊會議，分享我國防疫的成功經驗，幫助台灣的表現被世界看見。

如今，陳建仁正式卸任，同樣有「醫師」、哈佛大學公共衛生研究所背景的賴清德正式上任，在他第一天上班，行程就已滿檔，在21日上午10時40分左右，安排一個不公開行程，前往中央疫情指揮中心慰問防疫團隊。

對此，總統府發言人丁允恭表示，賴清德主要是慰勉指揮中心同仁的辛勞，他跟陳建仁都是公衛背景出身，相信政府防疫工作未來可以延續防疫的好成績，就像期中考有好表現，期末考也有好表現。

至於針對外界流傳所謂蔡英文、賴清德宮鬥劇本一事，丁允恭強調，總統府持續有相關說明，目前警方已經在偵查中，呼籲媒體不要去散播，應該要協助警方來了解案情。

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