賴清德上班第一天　21日私下拜訪陳時中！慰勉疫情指揮中心

▲賴清德宣誓就職。（圖／翻攝自賴清德臉書）



記者陶本和／台北報導

副總統賴清德20日宣誓就職，21日上午10時依慣例陪同總統蔡英文向國父、忠烈祠殉職人員祭祀；隨後10時30分，他則有不公開的私下行程，將前往疫情指揮中心拜訪衛福部長陳時中，同時向「防疫國家隊」致意與慰勉。

在新冠肺炎肆虐全球之初，享譽世界的公衛專家、前副總統陳建仁就在第一時間，於國際上取得相關訊息，並提醒總統蔡英文；這才促使後來，政府團隊能「超前部署」，創造如今防疫的佳績。

此外，陳建仁在這次防疫期間，也一直給予行政院副院長陳其邁、防疫團隊專業建議；同時，在國際上也與各國衛生單位進行視訊會議，分享我國防疫的成功經驗，幫助台灣的表現被世界所看見。

如今，陳建仁正式卸任，由同樣有「醫師」、公衛背景的賴清德接任副總統，在20日宣誓就職的隔天，是他第一天上班，行程就已滿檔。根據規劃，上午10時將陪同蔡英文向國父、忠烈祠殉職人員祭祀；隨後10時30分，他則有不公開的私下行程，將前往疫情指揮中心拜訪衛福部長陳時中，同時向「防疫國家隊」致意與慰勉。

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