　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德上班第一天　21日私下拜訪陳時中！慰勉疫情指揮中心

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼賴清德宣誓就職。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲賴清德宣誓就職。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者陶本和／台北報導

副總統賴清德20日宣誓就職，21日上午10時依慣例陪同總統蔡英文向國父、忠烈祠殉職人員祭祀；隨後10時30分，他則有不公開的私下行程，將前往疫情指揮中心拜訪衛福部長陳時中，同時向「防疫國家隊」致意與慰勉。

在新冠肺炎肆虐全球之初，享譽世界的公衛專家、前副總統陳建仁就在第一時間，於國際上取得相關訊息，並提醒總統蔡英文；這才促使後來，政府團隊能「超前部署」，創造如今防疫的佳績。

此外，陳建仁在這次防疫期間，也一直給予行政院副院長陳其邁、防疫團隊專業建議；同時，在國際上也與各國衛生單位進行視訊會議，分享我國防疫的成功經驗，幫助台灣的表現被世界所看見。

如今，陳建仁正式卸任，由同樣有「醫師」、公衛背景的賴清德接任副總統，在20日宣誓就職的隔天，是他第一天上班，行程就已滿檔。根據規劃，上午10時將陪同蔡英文向國父、忠烈祠殉職人員祭祀；隨後10時30分，他則有不公開的私下行程，將前往疫情指揮中心拜訪衛福部長陳時中，同時向「防疫國家隊」致意與慰勉。

其他人也看了這些...

蔡英文宣誓就職唱國歌　全程開口「吾黨所宗」也沒有漏掉
「心中壓力多過喜悅！」蔡英文：我跟賴清德很榮幸接受託付
蔡英文點名「防疫國家隊」　讚醫護藥師郵差超商店員運將都是英雄

更多熱門新聞...

蔡英文：不會接受中國以「一國兩制」矮化台灣　重申8字堅定原則
蔡英文啟動修憲：18歲公民權優先推動、國民法官一定要上路
蔡英文「六大核心戰略產業」鎖定5G：行政院將成立數位發展部

振興一下我們的美麗

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】

▲過期票券換東森幣▼ 。（圖／ETtoday新聞雲）

ET快訊
台美斷交41年第一次！美官員「高調」祝蔡就職：世界欠台灣一分
妹妹澳洲打工「離奇」亡！骨灰回台被海關亂塞　她看到紙箱秒哭了
巧遇7公尺「世界級巨蟒」！潛水員近距離拍攝　牠見鏡頭好奇吐信
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文一搏歷史定位！　就職演說聚焦修憲、台灣產業拚國際地位

調查局報告曝光　總統府遭駭「資料外洩途徑有4種」

總統府遭駭　國安局坦承「未能掌握」：雙重攻擊模式前所未見

又爆蔡賴宮鬥劇本...林飛帆、范雲分進合擊？　總統府回應了

金芭黎復業「逆襲」！葉匡時稽查乖低頭才准進場！顧客7字曝酸味

賴清德「校花妻」曝光！520就職難得亮相　走兩步就牽手超閃

振興券7月才要上路　朝野立委籲動作加快、提高金額

5都首長照是林佳龍拍的　侯友宜：幸好有鄰居部長

陳建仁「臨別握拳」給小英加油　暖舉感動網友：謝謝大仁哥對台灣的付出

「台日一定要同行」！日代表賀史上最簡單就職典禮　網狂喊：太感人

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

打拚4年...陳建仁向小英鞠躬道謝　5分鐘暖心影片歡送「最忙副總統」

基隆母子過馬路...遭轉彎車撞上　58歲兒被「車輪輾過」急送醫搶救

騎車自摔！成「人肉氣囊」護6月嬰 單親媽昏迷臥路中...警見秒鼻酸

520就職大典蔡英文唱國歌全沒漏　美首次祝賀：台灣是可靠夥伴！

「他們總選擇站在錯誤的中國那方」　川普揚言永久斷金援並退出WHO

蔡英文一搏歷史定位！　就職演說聚焦修憲、台灣產業拚國際地位

調查局報告曝光　總統府遭駭「資料外洩途徑有4種」

總統府遭駭　國安局坦承「未能掌握」：雙重攻擊模式前所未見

又爆蔡賴宮鬥劇本...林飛帆、范雲分進合擊？　總統府回應了

金芭黎復業「逆襲」！葉匡時稽查乖低頭才准進場！顧客7字曝酸味

賴清德「校花妻」曝光！520就職難得亮相　走兩步就牽手超閃

振興券7月才要上路　朝野立委籲動作加快、提高金額

5都首長照是林佳龍拍的　侯友宜：幸好有鄰居部長

陳建仁「臨別握拳」給小英加油　暖舉感動網友：謝謝大仁哥對台灣的付出

「台日一定要同行」！日代表賀史上最簡單就職典禮　網狂喊：太感人

侯友宜防疫不忘推廣在地農產　淡水「栗子南瓜」現正開賣中

中職／桃猿首迎觀眾入場　洋投尼寇力戰兄弟黃恩賜

墜落到地下5樓！台北工人「四肢斷裂」慘死　市府回應了

手滑？羅志祥投贊成票「復合周揚青」　當場被抓包「無法收回」

LV、GUCCI出壽司？鮭魚上布滿Logo　還有包包、拖鞋造型

前進藏愛3年！　友人曝「相識過程」…神話成員都看好：女方很不錯

林可彤被老公跨身上嚇到！　下一秒舉動讓她笑爆

露比蘿絲拋出震撼彈！　宣布退出《蝙蝠女俠》第二季

逆轉勝！男欠1.8萬交通罰單透天厝遭法拍　宜蘭執行署緊急撤銷...陳母哽咽回應了！

帳戶連3個月狂被「Google小額扣款」...過來人揭超驚人內幕：快取消

陳時中辦公室曝光！蔡英文拜訪　驚問「這你的床喔」網一看哭了

政治熱門新聞

賴清德「校花妻」曝光！520就職難得亮相

台美斷交41年第一次！美官員祝蔡就職

陳時中辦公室曝光！蔡英文走進驚呆

5都首長照是林佳龍拍的　侯友宜：幸好有鄰居部長

陳建仁握拳為小英加油　暖舉感動網友

駭客攻擊總統府　調查局報告曝光：資料外洩有4大途徑

陳佩琪建議柯文哲：參選總統2次　不成功就做別的事

蔡英文一搏歷史定位！　就職演說聚焦修憲

又爆蔡賴宮鬥劇本...林飛帆、范雲分進合擊？

質詢走光「雪乳包不住」　美魔女議員回應

林佳龍曬觀禮燦笑照　藏鏡人竟是盧秀燕

金芭黎復業「還招」！葉匡時帶隊一字排開量體溫

史上最簡單就職　日代表：台日同行

美魔女議員質詢「胸前拉鍊滑落」

更多熱門

相關新聞

總統府也有LINE！重要談話、重大政策、活動直播「一手掌握」

總統府也有LINE！重要談話、重大政策、活動直播「一手掌握」

總統蔡英文20日正式宣誓就職，新任任期才剛開始，總統府先推出全新Line帳號，要讓民眾從總統重要談話到活動直播都能隨時掌握。

陳菊稱人生意外任務完美結束：未來繼續一起打造更好的國家

陳菊稱人生意外任務完美結束：未來繼續一起打造更好的國家

卓榮泰：將「黨主席」交到總統手上是畢生榮耀

卓榮泰：將「黨主席」交到總統手上是畢生榮耀

蔡英文交付民進黨3任務　「持續吸引年輕人加入」

蔡英文交付民進黨3任務　「持續吸引年輕人加入」

快訊／謝大仁哥！賴清德副總統就職：未來四年我將盡全力襄贊總統

快訊／謝大仁哥！賴清德副總統就職：未來四年我將盡全力襄贊總統

關鍵字：

賴清德

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥長文「假面3心機」再度摧毀周揚青！她心疼哭了

妹妹澳洲打工離奇亡！她看到骨灰被亂塞哭了

女同志參加員工聚餐被灌醉！遭小鮮肉同事撿屍

潛水員水底拍攝　巧遇7公尺巨蟒

妻被酸像菲傭！宥勝爆一度甩了她秒交白富美女友

郭書瑤甜曬鑽戒：520結婚是心願！

21歲國道警遭時速破百0煞車撞死！媽見這幕淚崩：哥哥啊

托嬰中心粗暴顧嬰　2保母遭重罰

羅志祥7千字懺情文太長！　他「濃縮成12字」被推爆

賴清德「校花妻」曝光！520就職難得亮相

羅志祥懺情文謝罪14hrs…周揚青行蹤曝光！

舌頭發霉！她硬撐2個月…竟「爛出10元深窟」　醫嘆：第二期了

日本人妻每天玩健身環鏟肉20公斤

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

台美斷交41年第一次！美官員祝蔡就職

更多

最夯影音

更多
399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去

399元塑膠盒變柯基檔車專屬座　帥爸手工DIY...帶愛犬出門兜風去
蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

蔡英文親自拜訪陳時中辦公室！　內部擺一張床...網心疼：辛苦了

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

羅志祥520再發聲「謝罪周揚青」！　微博突發7000字「對不起我錯了」

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

蔡英文就職演說感謝防疫英雄！ 重申8字原則：不接受一國兩制

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

按一鍵！鴛鴦升降鍋物進軍台中　人體夾娃娃機「夾中就送帝王蟹」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面