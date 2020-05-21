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刑事局長去年曾訪大陸　陳明通：兩岸「小兩會」仍持續溝通

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▲▼立法院內政委員會 陸委會主委陳明通 「兩岸關係新展望」專題報告 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院內政委員會21日召開，陸委會主委陳明通 就「兩岸關係新展望」專題報告並答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳政錄／台北報導

因應蔡英文總統520就職後兩岸新局，陸委會主委陳明通21日赴立院說明，他在接受國民黨籍立委葉毓蘭質詢時，為強調兩岸小兩會（海基會、海協會）溝通機制不中斷，透露去年刑事警察局長就曾因兩岸共打協議訪問大陸，並說「我也看到我的『對手』國台辦劉結一近日發表談話」，反映大家都很珍惜經貿上的互利。

對於未來四年的兩岸政策，面對大陸國台辦、國防部、外交部等強調九二共識、一國兩制及反「台獨」等既定立場，陸委會認為，兩岸的相互尊重及良性互動，才符合彼此人民的利益與期待，「和平、對等、民主、對話」八字箴言是兩岸重啟良性互動、長久發展的關鍵，呼籲北京當局正確理解我方政策主張，降低情勢誤判，為各自發展創造有利環境，並務實推動台海和平穩定發展。

▲▼陳明通赴立院內政委員會，回應立委葉毓蘭質詢。（圖／記者陳政錄攝）

▲國民黨籍立委葉毓蘭質詢政府兩岸政策。（圖／記者陳政錄攝）

陳明通在回應葉毓蘭形容，自己是台灣未來兩岸關係的「總舵手」，也可能會是「總剁手」時表示，兩岸事務並不是單方面的，而是雙方共同負責的，所以「我一直相信，兩岸70年來不斷動盪，但一直在尋找均衡點。」

陳明通強調，在動態變化中，台灣守住自身民主、自由的底線。至於ECFA的「十年大限」議題，他坦言，社會上以訛傳訛太厲害，條文內並沒有十年效期條款，但確實有停止條款，不過目前均未收到通知。

陳明通還說，「我也看到我的『對手』國台辦劉結一近日發表談話」，反映大家都很珍惜經貿上的互利互惠，表示會繼續爭取對兩岸經貿互利互惠的事項；另對於美中台關係、台商投資，仍會依循市場經濟體制去推動，只要在不侵害國家安全的邏輯下，因為大陸許多產業也需要來自台灣的中間材、零組件。

▲▼國台辦主任劉結一在魯台會上致詞。（圖／記者陳政錄攝）

▲陳明通直呼大陸國台辦主任劉結一為「對手」。（圖／記者陳政錄攝）

值得注意的是，為說明兩岸海基、海協小兩會機制仍在溝通，蔡政府也會堅持以中華民國憲法、兩岸關係條例等架構處理兩岸事務，陳明通透露，去年刑事警察局長都曾經訪問過大陸，另外包括先前武漢包機回來，都是透過小兩會協商，顯示「兩岸之間是不能斷開的。」

至於對岸和藍營關注的九二共識議題，陳明通認為，不能把兩岸對話，放在一個「各說各話」的基礎上，而現有的中華民國憲法和兩岸人民關係條例，就是具有法律約束力，很好的交流基礎，也是我方最大的善意。

值得注意的是，質詢過程中，立委鄭天財詢問兩岸未來如何協商，陳明通是否有跟國台辦主任劉結一通「Line」，陳明通一時語塞，後來才反應過來說，「他們沒有在用LINE。」

據了解，大陸國台辦主任劉結一和國台辦發言人馬曉光，近日在回應對台議題時，強調陸方堅持九二共識、一中原則，並反對台獨分裂行徑，但也保證惠台相關政策延續，並會支持台商台胞在大陸的發展，推動同等待遇。

刑事警察局隸屬於內政部警政署，現任局長為黃明昭。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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